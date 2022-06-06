الإثنين 06 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام لنجار مسلح والمؤبد لشقيقه فى قتل سائق بالفيوم

الإعدام
الإعدام
ads

قضت محكمة جنايات الفيوم بالإعدام شنقًا لنجار مسلح وبالسّجن المؤبد لكل من شقيقه ويعمل أيضًا نجار مسلح، وصديقهما فى اتهامهم بقتل سائق، وخطف آخر للانتقام منهما، لارتباطهما بعلاقة غير مشروعة مع شقيقتهما.

بداية الواقعة كانت بتلقى مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، بلاغا بالعثور على جثة لمواطن مجهول الهوية، وبه عدة إصابات، وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، بعد معاينة المباحث لمكان العثور على الجثة.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية، عن أن الجثة لشخص يدعى "حمادة.ح.أ" 38 سنة، سائق، ومقيم بمنطقة الفوال ببندر أول الفيوم، وتم التعرف على هويته بعد استدعاء والده وشقيقه، وتبين أن وراء الواقعة، هو المتهم الأول، وأن المجني عليه "القتيل"، وآخر سائق، ومقيم بدائرة بندر ثان الفيوم، كانا يطاردان ويعاكسان شقيقة المتهم، وأن الأخير بالاشتراك مع شقيقه وصديقهما، وراء ارتكاب واقعة القتل.

تحقيقات النيابة تبين من خلالها أن المتهم الأول كان يرتبط بعلاقة صداقة مع المجني عليه، خاصة في مجال ممارسة الرذيلة مع الساقطات، وأن المتهم ارتبط بعاطفية مع ابنة صديقة المجني عليه، ومارس الرذيلة معها عدة مرات، وعندما تقدم للارتباط بها، رفضه والدها لسوء سلوكه.

وأضافت التحريات، أنه عقب علم السيدة بتلك العلاقة، طلبت من المجني عليه صديقها الانتقام من المتهم الأول، فتعرف المجني عليه بشقيقه المتهم الأول "أ.س"-17 سنة، ربة منزل، بواسطة صديقتها ابنة هذه السيدة "د.ح"، وتحصل منها على رقم هاتفها المحمول، وتعددت الاتصالات بين المجني عليه، وشقيقة المتهمين الأول والثاني، وارتبطا بعلاقة آثمة ومارس معها الرذيلة، ومعه صديقه "معتز.ن" سائق، وحاول تصوير فيديو جنسي لها معه وصديقه بقصد الانتقام، إلا أن صديقه رفض ذلك.

محكمة جنايات الفيوم الإعدام نجار مسلح شقيقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة إلى أحوالنا

الأكثر قراءة

رابط الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2022

6 خطوات للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية بالاسم فقط

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2022 برقم الجلوس فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم الترم الثانى لجميع المحافظات

بالاسم ورقم الجلوس.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2022 برقم الجلوس فقط ونسب النجاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

تعاون وتبادل خبرات وجسور تنمية فى «مصر تستطيع بالصناعة»

ماجد حبته

كوبرى قصر النيل!

عبدالوهاب داود

وداعًا «ديزنى».. واحة المثليين الجديدة

جمال-أسعد

المجال العام والمجال الخاص

جمال رشدي

وزيرة الهجرة التى أعرفها

لواء. محسن الفحام

بين العلماء والأدعياء

لواء.حمدى البطران

الكتابة الأنثوية

د. منى حلمى

جريجورى بك.. وعى ومتعة ورقى التمثيل

صور

صلاح يقود الفراعنة لترويض الأفيال في تصفيات كأس الأمم

مجدى يعقوب يحضر نصف نهائى بطولة الاسكواش بالجونة

الوداد «يقتنص» دورى الأبطال من الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

صديق المُحقق.. قصة الدبلوماسي الإسرائيلي "زئيف أفني" الذي عمل لصالح السوفيت

يهدد الائتلاف.. ما هو قانون «يهودا والسامرة» الإسرائيلى؟ وما تداعيات عدم إقراره؟

الإعلام الإسرائيلى: استعدادات أمنية لمحاولة حزب الله استهداف منصة الغاز «كاريس»