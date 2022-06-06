الإعدام لنجار مسلح والمؤبد لشقيقه فى قتل سائق بالفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم بالإعدام شنقًا لنجار مسلح وبالسّجن المؤبد لكل من شقيقه ويعمل أيضًا نجار مسلح، وصديقهما فى اتهامهم بقتل سائق، وخطف آخر للانتقام منهما، لارتباطهما بعلاقة غير مشروعة مع شقيقتهما.

بداية الواقعة كانت بتلقى مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، بلاغا بالعثور على جثة لمواطن مجهول الهوية، وبه عدة إصابات، وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، بعد معاينة المباحث لمكان العثور على الجثة.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية، عن أن الجثة لشخص يدعى "حمادة.ح.أ" 38 سنة، سائق، ومقيم بمنطقة الفوال ببندر أول الفيوم، وتم التعرف على هويته بعد استدعاء والده وشقيقه، وتبين أن وراء الواقعة، هو المتهم الأول، وأن المجني عليه "القتيل"، وآخر سائق، ومقيم بدائرة بندر ثان الفيوم، كانا يطاردان ويعاكسان شقيقة المتهم، وأن الأخير بالاشتراك مع شقيقه وصديقهما، وراء ارتكاب واقعة القتل.

تحقيقات النيابة تبين من خلالها أن المتهم الأول كان يرتبط بعلاقة صداقة مع المجني عليه، خاصة في مجال ممارسة الرذيلة مع الساقطات، وأن المتهم ارتبط بعاطفية مع ابنة صديقة المجني عليه، ومارس الرذيلة معها عدة مرات، وعندما تقدم للارتباط بها، رفضه والدها لسوء سلوكه.

وأضافت التحريات، أنه عقب علم السيدة بتلك العلاقة، طلبت من المجني عليه صديقها الانتقام من المتهم الأول، فتعرف المجني عليه بشقيقه المتهم الأول "أ.س"-17 سنة، ربة منزل، بواسطة صديقتها ابنة هذه السيدة "د.ح"، وتحصل منها على رقم هاتفها المحمول، وتعددت الاتصالات بين المجني عليه، وشقيقة المتهمين الأول والثاني، وارتبطا بعلاقة آثمة ومارس معها الرذيلة، ومعه صديقه "معتز.ن" سائق، وحاول تصوير فيديو جنسي لها معه وصديقه بقصد الانتقام، إلا أن صديقه رفض ذلك.