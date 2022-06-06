الإثنين 06 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس «المستشار المزيف» بمدينة نصر

حبس
حبس
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، اليوم الإثنين، تجديد حبس عاطل متهم بانتحال صفة مستشار للنصب والاستيلاء على أموال المواطنين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من 3 أشخاص بمحافظة القاهرة بتضررهم من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول "له معلومات جنائية"، لقيامه بالنصب عليهم عقب إيهامهم بأنه مستشار بإحدى الجهات والاستيلاء منهم على مبلغ مالي فى مقابل إنهاء بعض الإجراءات لهم "بنفوذه المزعوم"، حيث تبين من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء ارتكابها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته عدد من بطاقات تحقيق الشخصية "كارنيهات" منسوب صدورها لجهات مختلفة وجميعها مزورة.

وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على إلحاق ذويهم بالكليات العسكرية وإسناد بعض الأعمال لهم، تم بإرشاده ضبط سيارة أقر بشرائها من متحصلات وقائع النصب على المواطنين، وأضاف بإنفاقه باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم، واتهموه بالنصب عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قاضي المعارضات جنح مدينة نصر تجديد حبس امن القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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