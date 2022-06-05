الأحد 05 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

اتحاد الكرة يُكرم محمد صلاح قبل مباراة مصر وغينيا

محمد صلاح
محمد صلاح
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ينظم اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، احتفالية لقائد المنتخب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، قبل انطلاق مباراة مصر وغينيا، المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد.

وأعلن اتحاد الكرة في بيان أن الاحتفالية تشهد تكريم محمد صلاح تقديرا لنجاحاته مع ناديه ليفربول، ومنتخبنا الوطني خلال الفترة الأخيرة.
وفاز صلاح بجائزة الحذاء الذهبي كهداف الدوري الإنجليزي بالتساوي مع سون لاعب توتنهام برصيد 23 هدف.

وحقق صلاح رفقة لاعبي ليفربول المركز الثاني في الدوري الإنجليزي برصيد 92 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي الذي توج بالبريميرليج.

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