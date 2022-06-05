الحبس 3 سنوات لصاحب سوبر ماركت ضرب ربة منزل فى بنها

قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار خالد الشباسى، بحبس صاحب سوبر ماركت بدائرة قسم شرطة أول بنها بمحافظة القليوبية، 3 سنوات، مع الشغل، لتعديه على مالكة العقار الذي يستأجر فيه محلا، ونجليها، بأداة حديدية، حال شجارهم بسبب شراء طفلة بعض الحلويات وقيامها ببعثرة أشياء بالمحل.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1208 لسنة 2022 جنايات قسم أول بنها، والمقيدة برقم 580 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أن المتهم "أحمد ح إ"، صاحب سوبر ماركت بدائرة قسم شرطة أول بنها، استأجر محلا كائنا بعقار بدائرة القسم ملك المجني عليها، وعند شراء نجلة السيدة بعض الحلويات قامت ببعثرة أشياء بالمحل فنهرها المتهم، وعلى الفور انطلقت الفتاة لوالدتها وشكت لها ما حدث لتنزل على الفور للتعدى بالسب على المتهم، وإحداث سحجات وكدمات برقبته.



وتابع أن المتهم دفع المجني عليها فسقطت على ظهرها فأسرع نجلاها بالحضور أسفل العقار، فأمسك المتهم أداة "حديدة"، وتعدى على كل من المجني عليها ونجليها بالضرب بها، فأحدث إصاباتهم الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.