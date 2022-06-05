الأحد 05 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحبس 3 سنوات لصاحب سوبر ماركت ضرب ربة منزل فى بنها

حبس
حبس
ads

قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار خالد الشباسى، بحبس صاحب سوبر ماركت بدائرة قسم شرطة أول بنها بمحافظة القليوبية، 3 سنوات، مع الشغل، لتعديه على مالكة العقار الذي يستأجر فيه محلا، ونجليها، بأداة حديدية، حال شجارهم بسبب شراء طفلة بعض الحلويات وقيامها ببعثرة أشياء بالمحل.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1208 لسنة 2022 جنايات قسم أول بنها، والمقيدة برقم 580 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أن المتهم "أحمد ح إ"، صاحب سوبر ماركت بدائرة قسم شرطة أول بنها، استأجر محلا كائنا بعقار بدائرة القسم ملك المجني عليها، وعند شراء نجلة السيدة بعض الحلويات قامت ببعثرة أشياء بالمحل فنهرها المتهم، وعلى الفور انطلقت الفتاة لوالدتها وشكت لها ما حدث لتنزل على الفور للتعدى بالسب على المتهم، وإحداث سحجات وكدمات برقبته.

وتابع أن المتهم دفع المجني عليها فسقطت على ظهرها فأسرع نجلاها بالحضور أسفل العقار، فأمسك المتهم أداة "حديدة"، وتعدى على كل من المجني عليها ونجليها بالضرب بها، فأحدث إصاباتهم الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

انقطاع مسيرة التنمية.. العدو الأول لمصر

الأكثر قراءة

رابط الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2022

بالاسم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2022

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسماعيلية 2022 بالاسم فقط

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2022 فى محافظات مصر

‎موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2022

رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022 بالاسم فقط أو رقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أول مائة يوم من الحرب الروسية الأوكرانية

د.أحمد الخميسى

الفراعنة من أوكرانيا.. ظهرت الحقيقة

ماجد حبته

اجتماعات البنك الإسلامى

علي سعدة

الدين المعاملة

السمّاح عبد الله

دفاعًا عن أم كلثوم

صفاء النجار

أين وماذا حدث لحركية المعرفة فى الواقع العربى؟

سارة شريف

رمز أم سيادة؟

ماجد حبته

مصطفى كمال طلبة

صور

مجدى يعقوب يحضر نصف نهائى بطولة الاسكواش بالجونة

الوداد «يقتنص» دورى الأبطال من الأهلى

بيراميدز يهز شباك المصرى بثلاثية

محطة تل أبيب

المزيد

سيناريوهات الانتقام.. كيف سترد إيران على اغتيال "خدائي" بيد الموساد؟

500 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: نكستنا سببها غياب الإرادة الدولية والأمريكية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى