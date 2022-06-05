السجن 10 سنوات للمتهم بقتل زوجته بالغربية: «كانت نائمة»

قضت محكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار سامي بريك، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم بقتل زوجته بالرصاص وهي نائمة، بقرية عزبة طوخ مركز طنطا، بالسجن 10 سنوات.



كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على الزوج المتهم بعدما أقدم على قتل زوجته المجني عليها بالرصاص وهي نائمة مستغلا نوم أولادهما.



وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز السنطة بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة مقتولة داخل منزلها بقرية عزبة طوخ.



وانتقل رجال المباحث الجنائية وتم القبض على الزوج بعدما توصلت التحريات لارتكابه الواقعة، وتم إحالته لمحكمة جنايات طنطا التى تداولت القضية وأصدرت حكمها المتقدم.