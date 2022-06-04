حبس 3 عاطلين ضبط بحوزتهم «استروكس» فى مدينة بدر

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم السبت، بحبس 3 عاطلين ضبط بحوزتهم «استروكس» قبل بيعه للمدمنين بمدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما كلفت النيابة بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي.

تعود الواقعة عندما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة، وبحوزتهم «كمية من مخدر الاستروكس، مبلغ مالى، 3 هواتف محمولة- سيارة»، وذلك حال تواجدهم بمحيط سكنهم بدائرة القسم.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.