السبت 04 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 3 عاطلين ضبط بحوزتهم «استروكس» فى مدينة بدر

استروكس
استروكس
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أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم السبت، بحبس 3 عاطلين ضبط بحوزتهم «استروكس» قبل بيعه للمدمنين بمدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما كلفت النيابة بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي.

تعود الواقعة عندما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة، وبحوزتهم «كمية من مخدر الاستروكس، مبلغ مالى، 3 هواتف محمولة- سيارة»، وذلك حال تواجدهم بمحيط سكنهم بدائرة القسم.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة الشروق وبدر بحبس استروكس

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