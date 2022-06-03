الجمعة 03 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة مجهولة الهوية بأحد شوارع مصر القديمة

جثة
جثة
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يكثف رجال مباحث أمن القاهرة، من جهودهم لكشف هوية شخص فى العقد الخامس من عمره تم العثور على جثته ملقاة في أحد الشوارع بمنطقة مصر القديمة، حيث استعانوا بخبراء الأدلة الجنائية لإجراء معاينة، لجمع الأدلة ورفع البصمات من على ملابس المجنى عليه.

كان قسم شرطة مصر القديمة تلقى بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة ملقاة في أحد الشوارع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص في العقد الخامس من العمر، مجهولة الهوية، وأن الجثة تخلو من أي إصابات خارجية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها ولكشف ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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