الجمعة 03 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل بتهمة الاتجار فى الهيروين والاستروكس بالخصوص

حبس
حبس
ads

قررت النيابة العامة بالخصوص، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبطه وبحوزته كمية من المواد المخدرة "الهيروين والاستروكس"، ومبلغ مالى وهاتف محمول.

كما أمرت النيابة إرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمديرية، بورود معلومات سرية، بقيام عاطل مقيم دائرة قسم شرطة الخصوص بممارسة نشاط إجرامى بالإتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمديرية من ضبط "ك ع ع"، 43 سنة، عاطل، مقيم دائرة قسم شرطة الخصوص، وبحوزته 40 لفافة لمخدر الهيروين، و50 لفافة لمخدر الاستروكس، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته الأثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحالف «شلة» التوريث والدعاة الجدد ضد أسامة أنور عكاشة

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة القاهرة

لينك بوابة التعليم الأساسي 2022 لنتيجة الشهادة الإعدادية

نتيجة الإعدادية بالقاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسى 2022

نتائج 3 إعدادى| نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الشرقية بالاسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أين وماذا حدث لحركية المعرفة فى الواقع العربى؟

سارة شريف

رمز أم سيادة؟

ماجد حبته

مصطفى كمال طلبة

سمر عادل

استخدام الحبوب لامتلاك القوة

محمد عبد العزيز

بعيدًا عن الشأن الكُروى

بسنت حسن

البابلز

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى وقضايا المرأة المصرية

مؤمن المحمدي

6/صفر ولا 6/1؟

صور

مجدى يعقوب يحضر نصف نهائى بطولة الاسكواش بالجونة

الوداد «يقتنص» دورى الأبطال من الأهلى

بيراميدز يهز شباك المصرى بثلاثية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: نفضل المسار الدبلوماسى مع إيران لكن نحتفظ بحق الرد

الخارجية الفلسطينية: سلطات الاحتلال لا تجد من يحاسبها ويردعها

الاحتلال يعتدى على موكب تشييع جثمان الصحفية غفران وراسنة