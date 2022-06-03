الجمعة 03 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

عرض فني لفرقة الفنون الشعبية بجلسات الدوار في بني سويف

عرض فني لفرقة الفنون
عرض فني لفرقة الفنون الشعبية بجلسات الدوار ببني سويف
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قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة بني سويف برئاسة محمد كمال التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان عدة أنشطة ثقافية وفنية، حيث استقبل الفرع بقرية سدس مركز ببا فعاليات جلسات الدوار ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمقام تحت إشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

تضمن البرنامج عرض فني لفرقة بني سويف للفنون الشعبية والتي قدمت رقصات "الصعيدي، التنورة، النوبة، الطبول" مدرب الفرقة الفنان وائل عيد، بجانب فقرة إنشاد ديني، مع عرض الأراجوز وتخلل الحفل ورشة رسم وتلوين ورسم على الوجوه للفنانة سارة رمضان، جاء ذلك بحضور مقررة المجلس ببني سويف د.نرمين محمود.

ونظم بيت ثقافة اهناسيا المدينة محاضرة بعنوان" كيفية ترشيد استهلاك الطاقة" حاضرها هاني ربيع والذي قال أنه لابد من توعية الجمهور بأهمية الاقتصاد في الإنفاق أو الاستهلاك وهو مطلوب في جميع الموارد المتاحة للبشر ومن أهمها مصادر الطاقة فالبعض يسعى نحو توفير المال والبعض يري أن ترشيد استهلاك الطاقة هو أقل ما يمكن تقديمه للمحافظه على البيئة، كما عقدت مكتبة منشأة عاصم لقاء حواري عن "دور الشباب فى العمل الخدمي والمجتمعي" حيث يتمثل الدور الرئيسي للمتطوعين في مساعدة المجتمع بأي طريقة يخططون للقيام بها من خلال أفكار اعمال تطوعية، والفائدة التي تعود على المجتمع من هذا هائلة، من مساعدة كبار السن والضعفاء، إلى حماية موائل الحياة البرية

وقدم بيت ثقافة اهناسيا الخضراء مسابقة ثقافية عن الإرهاب والتطرف، واختتمت مكتبة ابوصير الملق فعاليات ورشة التمثيل المسرحى تحت إشراف ياسين عبد العال، فيما عقدت مكتبة الحي الثاني شرق النيل حلقة نقاشية عن "تنمية مهارات الشباب لسوق العمل" تناول خلالها أحمد صابر أهمية الإعداد والتدريب الجيد للحرف المختلفة من خلال إقامة الورش التدريبية للشباب في الجامعات ومراكز تنمية المهارات وذلك لتوفير الخبرات العملية المناسبة لسوق العمل.

إيناس عبد الدايم المخرج هشام عطوة شمال الصعيد الثقافي جلال عثمان عرض الأراجوز

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