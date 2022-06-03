«أيد في أيد نبني مستقبل» تراث بلدنا ومناقشات بثقافة الوادي الجديد

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة محسن حسب إبراهيم، بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، حيث أعد كلا من قصر ثقافة موط ورشة فنون تشكيلية بعنوان "تراث بلدنا" تنفيذ اسماء زهر الدين، وبيت ثقافة المعصرة ورشة فنون تشكيلية بعنوان "تعالوا نلعب سوا".

ونفذ بيت ثقافة بلاط ورشة فنون تشكيلية بعنوان "أيد في أيد نبني مستقبل"، وبيت ثقافة ناصر الثورة ورشة رسم وتلوين حر للأطفال، بينما أقيم بقصر ثقافة الطفل بالخارجة ورشة فنون تشكيلية لعمل تابلوهات بالفوم والنصبيان تدريب جميل عبد الرحمن، بجانب ورشة حكى للأطفال عن بعض الشخصيات التاريخية فى الإسلام، وعرض نادى سينما لمجموعة من أفلام الكارتون، إلى جانب نادى أدب الطفل.

ناقشت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة كتاب بعنوان "الثقافة البدنية للأطفال" تأليف مسعد عويس وناقشه محمد مرزوق، كما ناقشت مكتبة شرق بولاق الثقافية كتاب بعنوان "توفير الطاقة" تأليف سلمى محمد سعد، وقدمت مكتبة الطفل والشباب ببغداد ورشة حكى بعنوان "حكاية الصفوف المنتظمة" قدمها احمد ابو الحسن، بينما نفذ بيت ثقافة الراشدة سرد قصة بعنوان "مكارم الأخلاق"، ونظمت مكتبة الطفل والشباب بباريس محاضرة ثقافية بعنوان "حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة" ناقشتها عطيات محمد وتحدثت خلالها عن تعريف ذوى الاحتياجات الخاصة وانواع الاعاقات فن التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة وواجبنا نحوهم.

عقد بيت ثقافة بلاط حلقة بحثية فى مجال ثقافة المرأة بعنوان "دور مؤسسات المجتمع المدني فى التنمية الثقافية للمرأة المصرية" ناقشها محمد احمد محمد، سيد عبد الحي، ماهر حسين محمد، إلى جانب ورشة فنون تشكيلية للاطفال للتلوين على الفخار وفقرة مواهب للأطفال، كما قدم قصر ثقافة موط عرض فنى لفرقة التلقائين بموط، بجانب عدة أمسيات شعرية نظمها نادى ادب قصر ثقافة موط، كما نظم قصر ثقافة الخارجة أمسية شعرية لشعراء وأدباء نادى الأدب بقصر الخارجة.