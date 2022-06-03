نقل 8 مصابين فى انقلاب سيارة بطريق العاشر من رمضان إلى مستشفى بلبيس

نجا 8 أشخاص من الموت، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص في طريق بلبيس، وقد هرعت سيارات الإسعاف لنقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

وكان قد أصيب 8 أشخاص من محافظة مرسى مطروح بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "بلبيس – العاشر من رمضان" وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزى لتلقى الإسعافات الأولية.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى بلبيس المركزى، بوصول 8 أشخاص مصابين بسحجات وكدمات وإصابات متعددة، وجميعهم مقيمون مرسى مطروح، وذلك إثر إنقلاب ميكروباص بهم بطريق "بلبيس – العاشر من رمضان"، وتم تقديم الخدمات الطبيبة والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.