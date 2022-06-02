الخميس 02 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على عاطل بتهمة الاتجار فى مخدر الحشيش بالوادى الجديد

الحشيش
الحشيش
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نجحت الأجهزة الأمنية بالوادي الجديد، اليوم الخميس، في القبض على عاطل بتهمة الاتجار في مخدر الحشيش بأحياء مدينة الخارجة.

البداية بلاغ تلقاه مدير أمن الوادى الجديد، بضبط كمية من مخدر الحشيش وسلاح أبيض بحوزة عاطل بمدينة الخارجة.

ووردت معلومات لوحدة مباحث قسم الخارجة تفيد بقيام عاطل له معلومات جنائية وسبق اتهامه في قضايا مخدرات مقيم بمنطقة "عين الدار" يبيع مخدر الحشيش بمدينة الخارجة.

وبتقنين الإجراءات تم  ضبط  المتهم "أ" 30 عاما، عاطل وبحوزته 300 جرام من مخدر الحشيش و15 قطعة متنوعة الحجم من ذات المخدر، وسلاح أبيض عبارة عن مطواة، و500 جنيه.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية الوادي الجديد ديلر بيع مخدر الحشيش

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