يبحث طلاب الشهادة الإعدادية في الوقت الحالي عن تنسيق الثانوية العامة 2022 المرحلة الأولى، بعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022، حيث ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الماضية عن تنسيق الثانوية العامة 2022 المرحلة الأولى، على محرك البحث العالمي "جوجل".

وتعد المرحلة الإعدادية من المراحل الدراسية المهمة في حياة الطلبة، حيث ينتقل بعدها الطلبة إلى مرحلة جديدة، وتأتي المرحلة الثانوية، والتي سيتم تحديدها بناء على المجموع الذي حصل عليه الطالب بالصف الثالث الإعدادي.

تنسيق الثانوية العامة 2022 المرحلة الأولى

وتستعرض "الدستور" لقرائها من الطلاب وأولياء الأمور تنسيق الثانوية العامة 2022 المرحلة الأولى، وسيطرت حالة من الفرح بين طلاب الصف الثالث الإعدادي عقب ظهور النتائج في عدد من المحافظات.

تنسيق الثانوية العامة 2022

ننشر لكم تنسيق الثانوية العامة بحسب آخر بيان أعلنته وزارة التربية والتعليم العام الماضي.

تنسيق الثانوية العامة “محافظة القاهرة” 2021-2022 هو 235 درجة.

بينما وصل تنسيق الثانوية العامة "محافظة الجيزة" للعام الدراسي الحالي إلى 218 درجة.

وكان تنسيق الثانوية العامة “محافظة الإسكندرية” هو 225 درجة.

وبلغ تنسيق الثانوية العامة "محافظة الشرقية" للعام الدراسي 2022 فهو 238 درجة.

تنسيق الثانوية العامة “محافظة الدقهلية” للعام الدراسي 2021-2022 فهو 250 درجة.

وتنسيق الثانوية العامة "محافظة البحيرة" للعام الدراسي 2021-2022 فهو 250 درجة.

أما تنسيق الثانوية العامة “محافظة القليوبية” للعام الدراسي 2021-2022 فهو 235 درجة.

تنسيق الثانوية العامة "محافظة المنيا" للعام الدراسي 2021-2022 فهو 230 درجة.

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وصل تنسيق الثانوية العامة “محافظة الغربية” للعام الدراسي 2021-2022 فهو 236 درجة.

بلغ تنسيق الثانوية العامة "محافظة سوهاج" للعام الدراسي 2021-2022 فهو 258 درجة.

تنسيق الثانوية العامة “محافظة أسيوط” 240 درجة.

تنسيق الثانوية العامة "محافظة المنوفية" للعام الدراسي 2021-2022 فهو 230 درجة.

وصل تنسيق الثانوية العامة “محافظة قنا” للعام الدراسي 2021-2022 فهو 248 درجة.

بينما تنسيق الثانوية العامة “محافظة كفر الشيخ” للعام الدراسي 2021-2022 فهو 252 درجة.

تنسيق الثانوية العامة "محافظة الفيوم" فهو 230 درجة.

أما تنسيق الثانوية العامة “محافظة بني سويف” للعام الدراسي 2021-2022 فهو 240 درجة.

تنسيق الثانوية العامة “محافظة الفيوم” للعام الدراسي 2021-2022 فهو 245 درجة.

تنسيق الثانوية العامة "محافظة دمياط" للعام الدراسي 2021-2022 فهو 240 درجة.

وبلغ تنسيق الثانوية العامة “محافظة الإسماعيلية” 230 درجة.

تنسيق الثانوية العامة "محافظة دمياط" للعام الدراسي 2021-2022 فهو 235 درجة.

وكان تنسيق الثانوية العامة “محافظة السويس” للعام الدراسي 2021-2022 فهو 225 درجة.

تنسيق الثانوية العامة "محافظة الأقصر" للعام الدراسي 2021-2022 فهو 242 درجة.

وبلغ تنسيق الثانوية العامة “محافظة السويس” فهو 225 درجة.

تنسيق الثانوية العامة "محافظة مطروح" للعام الدراسي 2021-2022 فهو 225 درجة.

وأما تنسيق الثانوية العامة “محافظة البحر الأحمر” للعام الدراسي 2021-2022 فهو 225 درجة.

ووصل تنسيق الثانوية العامة في “محافظة الوادي الجديد” إلى 239 درجة.

وبلغ تنسيق الثانوية العامة "محافظة جنوب سيناء" هو 225 درجة.