الأربعاء 01 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل لاتهامه بالشروع فى قتل سيدة بالساحل

حبس
حبس
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قررت جهات التحقيق، حبس عاطل لاتهامه بالشروع في قتل سيدة وطعنها بسلاح أبيض، بسبب خلافات مالية بينهما بمنطقة الساحل بمحافظة القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة تمهيدا لاستجوابها.

وكشفت التحقيقات أنه أثناء مرور قوة أمنية من قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة إحدى السيدات، وباستبيان الأمر تبين قيام أحد الأشخاص بالتعدي عليها بسلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته محدثاً إصابتها بجروح وطعنات ولاذ بالفرار.

على الفور تمكنت الأجهزة الأمنية من ملاحقته وضبطه، وتبين أنه مقيم بنطاق محافظة القليوبية، وبحوزته إيصالى أمانة ممهورين بتوقيعه بقيم مالية محددة، تبين أن المجنى عليها ربة منزل - مقيمة بنطاق مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية "مصابة بجروح طعنية وقطعية".

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بسابقة تعرفه على المجنى عليها، وأنه تحصل منها على مبلغ مالى لشراء مولدات كهربائية وتشغيلها بمواقع بناء خاصة بإحدى شركات المقاولات مقابل تحصلها على أرباح شهرية.

وعقب ذلك طلبت منه رد المبلغ المالى لعدم قيامه بالسداد والتهرب منها، فقامت بالحصول على توقيعه على (4 إيصالات أمانة كضمان لها)، ولخشية اتخاذ المجنى عليها ثمة إجراءات قانونية ضده، اتصل بها هاتفياً وطلب منها مقابلته بدائرة القسم لسداد جزء من المبلغ.

وفور وصولها قام بالتعدى عليها بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته محدثاً ما بها من إصابات، والاستيلاء على إيصالات الأمانة المضبوطة بحوزته، ولاذ بالفرار.

حبس عاطل الشروع في قتل سيدة خلافات مالية التحريات

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وائل لطفي

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