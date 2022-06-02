نصائح للبشرة السمراء قبل وضع الماكياج.. أبرزها البرايمير

يحتار العديد من الفتيات في كيفية وضع الماكياج والخطوات الخاصة بهم حتى الحصول على وجه مريح دون خطوط في النهاية، والحصول على ماكياج بالطبع جذاب وفيما يخص البشرة السمراء تحتاج لألوان في الماكياج معينه لتبرز جمالها، لذا توضح خبيرة التجميل أيه جلال كيف نصائح للفتيات ذوات البشرة السمراء كيفية تحضير البشرة قبل الماكياج والألوان المناسبة لها.

البرايمير

أهم خطوة في الماكياج بشكل عام تحضير البشرة جيدًا من خلال استخدام البرايمير ووضع مرطب على البشرة حتى يظهر كريم الأساس عقب ذلك بمظهر جيد وعدم تعرضه للتشقق وهذا يتوقف عليه نوعيه البشرة من جافة ودهنية أو مختلطة.

كريم الأساس

ايضًا كريم الأساس يعتبر من الخطوات الأساسية في الماكياج وبالنسبة للبشرة السمراء من الضرورى اختيار درجة لون مقاربه للون البشرة الأصلي سواء قمحاوية أو سمراء، لأن اختيار لون فاتح عن درجة البشرة يتسبب في فتحان اللون زيادة عن المطلوب وبالتالي ماكياج نهائي غير موفق.

البلاشر

اختيار البلاشر ايضًا بألوان مناسبة للبشرة السمراء يعد من الأمور الهامة في الماكياج، وعلينا اختيار الألوان الدافئة مثل البرتقالي أو المشمشى مع البعد عن درجات الفوشيا والأحمر ووضعه على الوجنتين والذقن.

الهلايتير وأحمر الشفاة

ووفقًا لموقع “ metro" البريطانى نجد أننا نضع الهلايتير في النهاية ويجب شراؤه من مكان موثوق فيه ليعطيكي في النهاية اللمعة المطلوبة، مع اختيار أحمر الشفاة بدرجات تناسب لون الشفاه أو أغمق درجة مثل ألوان النيود أي النبيتي أو الأحمر الداكن، البني وهكذا ، وللعيون الواسعة يمكن اختيار الكحل الأسود أما الضيقة يمكن اختيار لون كحل فاتح.

المثبت

يعتبر مثبت الماكياج من الأمور الواجب عدم نسيانها حتى يتم ثبات الماكياج للنهاية خاصة في السهرات والأفراح وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة حاليًا، وهو عبارة عن اسبراي رش يساعدك في ثبات الماكياج لأطول فترة.