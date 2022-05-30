الإثنين 30 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لمافيا تهريب «أقراص الترمادول» في الجيزة

محكمة
محكمة
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عاقبت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، تشكيل عصابي لجلب الترامادول والإتجار فيه يتزعمها تاجر سيارات وآخر ضبط بحوزتهما قرابة 5 ملايين قرص ترامادول مخدر بالسجن المؤبد.

وكانت قد أحالت النيابة العامة كل من" مصطفى.ا."، 29 سنة، تاجر هواتف محمولة، و"محمد.ك"، هارب، و"محمد.ح."، هارب، و"أحمد.ح"، 34 سنة، تاجر سيارات، و"عبدالحكيم.ه."، هارب، و"محمد..م" 20 سنة، سائق، و"محمد.ر"، 33 سنة، عاطل، لأنهما فى 1 يونيو 2014، بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بمحافظة الجيزة، المتهم الأول ألف عصابة غرضها الاتجار في مادة الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، والمتهمون من الثاني حتى السابع اشتركوا في العصابة موضوع الاتهام الأول والتى غرضها الإتجار في مادة الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمون الأول والثاني والثالث جلبوا مادة الترامادول المخدر قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.

وكشفت تحريات نقيب شرطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن المتهمين ألفوا تشكيلا عصابيا بزعامة الأول نشاطه جلب العقاقير المخدرة إلى إقليم الدولة عن طريق المتهمين الأول والثاني والثالث، ومن ثم طرحها للتداول بالإتجار فيها بمعرفة كافة عناصر التشكيل.

محكمة جنايات الجيزة عصابة الترامادول تاجر سيارات

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وائل لطفى

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