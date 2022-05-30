لينك بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022

يبحث المواطنون خلال الفترة الحالية عن بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022، وذلك للحصول على معاش تكافل وكرامة الذي أتاحته وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين والأسر الأكثر احتياجًا، حيث ارتفعت معدلات البحث خلال الأيام الماضية عن بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022، وذلك عبر محرك البحث العالمي "جوجل".

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

وتستعرض "الدستور" لقراءها من خلال ذلك التقرير بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022

هناك عدة خطوات للاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022، ويمكن للمواطنين الدخول لموقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا. الضغط على استعلم عن نتيجتك "استعلام" يقوم المستعلم بكتابة رقمه القومي المكون من 14 رقما في الجزء المخصص لذلك. الضغط على كلمة "استعلام". تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن، وبعدها يمكنه التعرف على بياناته الأساسية التالية: المحافظة والإدارة الاجتماعية التابع لها الشخص المستعلم وكذلك الوحدة الاجتماعية المسجل بها. يظهر اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل وكرامة للمواطن القائم بالاستعلام. كتابة نوع البطاقة للمواطن سواء كانت "تكافل أو كرامة" يظهر حالة بطاقة الدعم النقدي" تجميد، سار، إيقاف" إذا كانت بطاقة الدعم سارية سيتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن. إذا كانت البطاقة مجمدة أو متوقفة سيتم ذكر السبب.

خطوات تسجيل شكوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022

كتابة الرقم القومي.

الضغط على "تسجيل شكوى".

الضغط على البيانات المطلوب استكمالها لمتابعة الشكوى

يتم اختيار المحافظة، وكذلك الإدارة الاجتماعية و قسم الشرطة التابع له.

يظهر على الموقع بشكل تلقائي في حالة إذا كان المتقدم بالشكوى من الأسر المستفيدة بالبرنامج.

يتم تحديد نوع الشكوى، ثم كتابة عنوان الإقامة بشكل تفصيلي.

كتابة رقم التليفون المحمول للمتقدم بالشكوى، وكذلك كتابة رقم الهاتف الأرضي.

كتابة تفاصيل الشكوى، ثم الضغط على كلمة تسجيل.

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الأوراق المطلوبة للتقديم في تكافل وكرامة

أولًا: بطاقة الرقم القومي سارية للأشخاص أكبر من 18 سنة.

ثانيًا: وثيقة زواج وشهادات ميلاد الأطفال للأسر.

ثالثًا: شهادة وفاة للأرامل والأيتام التي تضمنهم الأسرة .

ثالثًا: صورة من بطاقة التموين التي تؤكد استحقاق الأسرة للدعم.

رابعًا: قيد مدرسي لجميع الأطفال المقيدين في التعليم حتى سن 18.