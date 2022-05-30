رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

وفر موقع وزارة التضامن الاجتماعي عدة خدمات لذوي الهمم منها بطاقة الخدمات المتكاملة، التي تصدر البحث عن رابط الخاص بها قائمة الأكثر بحثًا عبر جوجل، حيث يهتم آلاف من ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر بالدخول على رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، للبحث عن طلبات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، ونتيجة الكشف الطبي للحصول على السيارت المجهزة للمعاقين المعفاة من الجمارك.

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي

الدستور في التقرير التالي تنشر رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، لمساعدة ذوي الهمم في الوصول إلى الرابط وتسجيل طلباتهم.

توفر الدولة الكثير من الخدمات عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، سواء للأسر المعيلة أو للأطفال ولذوي الهمم أيضًا، وعبر رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي يمكن لذوي الاحتياجات الخاصة الدخول على الموقع للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة عبر هذه الخطوات:

* الدخول إلى رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

* سيكون على الشاشة الرئيسية 3 خانات تقديم طلب – الاستعلام عن الطلب – حجز موعد .

* في خانة تقديم طلب اكتب البيانات الشخصية المطلوبة للمتقدم.

*التأكد من إرفاق الملفات بصورة واضحة.

*متابعة حالة الطلب من خلال أيقونة الإستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

*بعد الموافقة على قبول الطلب تبدأ مرحلة الكشف الطبي للتأكد من أحقية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

موقع وزارة الصحة تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة

يتيح موقع وزارة الصحة تسجيل بيانات طلب إجراء الكشف الطبي للحصول على بطاقة اثبات الاعاقة و بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الرابط التالي: "هـــنا".

بعد الدخول على الرابط ستقوم بملئ البيانات الشخصية المطلوبة كاملة

* اكتب البيانات الشخصية المطلوبة للمتقدم.

*التأكد من إرفاق الملفات بصورة واضحة.

* التأكد من كتابة نوع الإعاقة وجميع البيانات الشخصية صحيحة

*اضغط على حفظ البيانات

* انتظر رساله بالموعد ومكان المستشفى المحدد

وخصصت وزارة التضامن ووزارة الصحة بعض المراكز للكشف الطبي عن ذوي الهم، وهي مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة، للكشف على الإعاقات الحركية، ومستشفى كوبري القبة العسكري، للكشف على الإعاقات السمعية والبصرية. -مستشفى المعادي العسكري، للكشف على الإعاقات الذهنية، ومستشفى الشرطة بمدينة نصر.