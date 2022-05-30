الإثنين 30 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقطت من الطابق الـ 11.. التصريح بدفن جثة «سيدة مدينة نصر»

جثة
جثة
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صرحت نيابة مدينة نصر، اليوم الإثنين، بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها إثر سقوطها من الطابق الـ11 بعمارة البوشى ناصية شارع الخمسين بمدينة نصر عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة، بالعثور على جثة لسيدة بأحد الشوارع بمدينة نصر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين مصرع سيدة إثر سقوطها من الطابق الـ11 ناصية شارع الخمسين  بمدينة نصر.

ويجري حاليًا، مناقشة أسرتها والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، كما يتم تفريغ كاميرات المراقبة.

مدينة نصر جثة جثة سيدة

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