جلسات الدوار تتألق بقريتى المحمدية والإبراهيمية بدمياط

واصل برنامج تنمية الأسرة المصرية لياليه الثقافية والفنية بقرى دمياط، وفعاليات برنامج جلسات الدوار، وذلك بالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، والمجلس القومي للمرأة، من خلال مواقع فرع ثقافة دمياط التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله.

استضافت قرية المحمدية محكى للشاعر متولي بصل عن الصناعات البيئية، إلى جانب ورشة فنية للرسم على الوجه مع م. إيمان صابر، وغادة فوزي، وفقرة لعروض بالتنورة للفنان عبد ربه الشحات، وأخرى لفرقة هواة للموسيقى العربية بقيادة الموسيقار توفيق فوده، بمشاركات فردية لأعضاء الفرقة منهم المطرب مصطفي الزنتوت بأغنية عليك سلام الله يا رسول الله، كما شارك عدد من أطفال المحمدية بأغاني خفيفة منها أغنية يا بنات، وختام الليلة مع عرض لعروسة الأراجوز للمخرج أحمد الغزلاني بقصة عن تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى فقرة غنائية لفرقة الموسيقي العربية ودويتو للمطربين سادات عبد الحليم وعلاء رضا بأغنية ألف ليلة وليلة، وشارك أيضا علاء رضا بأغنية جانا الهوا.

وفى اليوم الرابع أقيمت فعالياته بقرية الإبراهيمية القبلية مركز كفر سعد، وقد تضمنت ورشة فنية للرسم علي الوجه مع م. إيمان صابر وغادة فوزي، إلى جانب مواصلة عروض التنورة للفنان عبد ربه الشحات بمصاحبة فرقة الموسيقى والغناء الشعبي لقصر ثقافة كفر سعد، وشارك الأديب محمود العباسي بالمحكى الشعبي، بالإضافة لغناء جماعي للمواهب من أطفال القرية، وفى الختام أقيم عرض لعروسة الأراجوز للمخرج أحمد الغزلاني.