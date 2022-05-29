الأحد 29 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

جلسات الدوار تتألق بقريتى المحمدية والإبراهيمية بدمياط

جلسات الدوار تتألق
جلسات الدوار تتألق بقريتي المحمدية والإبراهيمية بدمياط
ads

واصل برنامج تنمية الأسرة المصرية لياليه الثقافية والفنية بقرى دمياط، وفعاليات برنامج جلسات الدوار، وذلك بالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، والمجلس القومي للمرأة، من خلال مواقع فرع ثقافة دمياط التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله.

استضافت قرية المحمدية محكى للشاعر متولي بصل عن الصناعات البيئية، إلى جانب ورشة فنية للرسم على الوجه مع م. إيمان صابر، وغادة فوزي، وفقرة لعروض بالتنورة للفنان عبد ربه الشحات، وأخرى لفرقة هواة للموسيقى العربية بقيادة الموسيقار توفيق فوده، بمشاركات فردية لأعضاء الفرقة منهم المطرب مصطفي الزنتوت بأغنية عليك سلام الله يا رسول الله، كما شارك عدد من أطفال المحمدية بأغاني خفيفة منها أغنية يا بنات، وختام الليلة مع عرض لعروسة الأراجوز للمخرج أحمد الغزلاني بقصة عن تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى فقرة غنائية لفرقة الموسيقي العربية ودويتو للمطربين سادات عبد الحليم وعلاء رضا بأغنية ألف ليلة وليلة، وشارك أيضا علاء رضا بأغنية جانا الهوا.

وفى اليوم الرابع أقيمت فعالياته بقرية الإبراهيمية القبلية مركز كفر سعد، وقد تضمنت ورشة فنية للرسم علي الوجه مع م. إيمان صابر وغادة فوزي، إلى جانب مواصلة عروض التنورة للفنان عبد ربه الشحات بمصاحبة فرقة الموسيقى والغناء الشعبي لقصر ثقافة كفر سعد، وشارك الأديب محمود العباسي بالمحكى الشعبي، بالإضافة لغناء جماعي للمواهب من أطفال القرية، وفى الختام أقيم عرض لعروسة الأراجوز للمخرج أحمد الغزلاني.

جلسات الدوار المجلس القومي للمرأة مواقع فرع ثقافة دمياط أمل عبد الله الصناعات البيئية

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة مختلفة لـ«المستريحين»

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تانية إعدادي الترم الثاني 2022

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسى 2022 برقم الجلوس لاستخراج النتيجة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 الجيزة

موقع وزارة التربية والتعليم.. البوابة الإلكترونية لنتائج الطلاب بالترم الثانى 2022

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف 2022 وباقي المحافظات بالاسم

3 إعدادى| نتيجة الصف الثالث الإعدادى برقم الجلوس محافظة البحيرة 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الرواية.. والوحدة الوطنية

القس. رفعت فكرى

مصر وكنائس الشرق

لواء. محسن الفحام

تحديات غير مسبوقة

حسين دعسة

رؤية كيسنجر الروسية ضد الخيار السياسى الأوكرانى والدولى

عفاف السيد

«زوجيه بأخرى حتى لا يقع فى فاحشة».. آخر محطات «التحريض على حواء»

د.أحمد الخميسى

مظفر النواب.. الكلمة التى يبقى فيها

ماجد حبته

الملكة الحمراء ع الأسفلت!

محمد المعموري

ماذا قدم الرئيس السيسي لـ مصر

صور

مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري

مهرجان الطبول.. كرنفال فى فنون البهجة والسلام

محطة تل أبيب

المزيد

نائب بالكنيست: مسيرة الأعلام الإسرائيلية استفزاز لمشاعر المُسلمين وستؤدى للتصعيد

رغم التحذيرات.. لماذا لم يغير «بينيت» مسار مسيرة الأعلام الإسرائيلية؟

استنفار أمنى وفرص للتصعيد.. ماذا يحدث فى مسيرة الأعلام الإسرائيلية فى القدس؟