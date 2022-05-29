الأحد 29 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مقتل 10 إرهابيين فى عملية للقوات المسلحة بشمال سيناء

القوات المسلحة
القوات المسلحة
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أعلنت القوات المسلحة عن مقتل 10 من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة في إطار متابعة قوات إنفاذ القانون بالقوات المسلحة للعناصر الإرهابية في شمال سيناء.

وقالت القوات المسلحة، في بيان، إنه تم اكتشاف بؤرة إرهابية يتحصن بها بعض العناصر الإرهابية، حيث تمت محاصرتها ومداهمتها ونتيجة لمبادرة العناصر الإرهابية بإطلاق النيران على قوات إنفاذ القانون بالقوات المسلحة والاشتباك معها أسفرت أعمال المداهمة الناجحة عن مقتل 10 من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة وعثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية والأحزمة الناسفة والقذائف والدانات، وكميات من مادة TNT شديدة الانفجار وعدد من الأجهزة اللاسلكية، وقد تم التحفظ على جثث تلك العناصر لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

كما تم القبض على أحد العناصر الإرهابية المصابة قبل تمكنه من الهرب، حيث ضبط معه بندقية آلية و2  خزنة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بواسطة جهات التحقيق المختصة.

ويؤكد رجال القوات المسلحة أنهم ماضون بكل عزيمة وإصرار لاقتلاع ما تبقى من جذور الإرهاب والتطرف ومواصلة البناء والتنمية فى كافة ربوع مصر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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