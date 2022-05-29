الأحد 29 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

انطلاق فعاليات اليوم الـ10 من مشروع تنمية الأسرة المصرية بـ«ثقافة الدقهلية»

اليوم العاشر من مشروع
اليوم العاشر من مشروع تنمية الأسرة المصرية بثقافة الدقهلية
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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة تحت إشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى فعاليات مشروع تنمية الأسرة المصرية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

واستضافت قرية المهندس أبو جلال مركز شربين بفرع ثقافة الدقهلية التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله فاعليات اليوم العاشر، بدأ البرنامج بعرض فني لفرقة الحلاتيه للعرائس بقيادة الفنان محمد قطامش شاركت بفقرة فنية للأراجوز والرقص البلدي، تلاها عرض فني لفرقة المنصورة للموسيقى العربية وقدمت باقة من الأغاني منها "ذي العسل، على اللي جري، وحياتك يا حبيبي ريح قلب معاك، على رمش عيونها، اسمر يا اسمراني، لأجل النبي"، تخلل الحفل ورشة فن تشكيلي ورسم على الوجوه للفنان محمد حسني.

إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة حنان موسي مشروع تنمية الأسرة المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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