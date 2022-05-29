الأحد 29 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

استمرار جلسات الدوار بقرى مطوبس في «ثقافة كفر الشيخ»

استمرار جلسات الدوار
استمرار جلسات الدوار
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تابعت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة فعاليات مشروع تنمية الأسرة المصرية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ من خلال المواقع الثقافية بفرع ثقافة كفر الشيخ التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، حيث واصلت جلسات الدوار أنشطتها بقرية القنى مركز مطوبس، بحضور قيادات المجلس القومي للمرأة والقيادات التنفيذية والشعبية بمطوبس وجمهور غفير من أهالي القرية.

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري، ثم عرض لفرقة العرائس بكفر الشيخ للفنان أحمد جاويش والملاغي إبراهيم محمد والأراجوز عبدالرحمن معتز ورحمة إبراهيم، بجانب ورشة فنية للرسم علي الوجوه، ورسم علم مصر للفنان مسعد بهحت، تلاه عرض لفرقة كفر الشيخ للآلات الشعبية بقيادة المايسترو أحمد إسماعيل، وباقة من الأغاني الشعبية والتراثية فغنت الفنانة وفاء شاكر يا أما القمر علي الباب، والفنانة شهد عاشور أغنية هوايا هواه، الفنانة عايدة صابر أغنية يا ما حمامك سرح، الفنان سمير عقبة أغنية الأرض أرضي، الفنان شعبان بخيت أغنية الكيف، الفنان علي فهمي أغنية سواح، الفنان مصطفى فوزي أغنية الحبايب، الفنان محمد عبده مدح في الرسول، الفنان عادل عباس مديح.

الهيئة العامة لقصور الثقافة هشام عطوة مشروع تنمية الأسرة المصرية ثقافة كفر الشيخ فرقة العرائس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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