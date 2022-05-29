جدول امتحانات الصف الثالث الثانوى 2022 للثانوية العامة والأزهرية

يبحث الآلاف من طلاب شهادة الثانوية العامة خلال تلك الفترة عن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022، بالتزامن مع اقتراب موعد الامتحانات حتى يتثنى لهم تحصيل أكبر قدر من المعلومات الدراسية لخوض الامتحانات.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022، للعام الدراسي الحالي، الذي يبدأ يوم 20 يونيو للمواد غير المضافة للمجموع، و26 يونيو للمواد الأساسية.

وتستعرض "الدستور" لقراءها من خلال ذلك التقرير جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022.

يوم الاثنين 20 يونيو امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية

يوم الثلاثاء 21 يونيو امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022 للمواد الأساسية

يوم الأحد 26 يونيو امتحان مادة اللغة العربية

يوم الثلاثاء 28 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية

يوم الأحد 3 يوليو امتحان مادة الكيمياء لشعبة العلوم والرياضيات ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية

يوم الثلاثاء 5 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية لشعبة رياضة.

يوم الخميس 7 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الأولى للشعبتين.

يوم الخميس 14 يوليو امتحان مادة الفيزياء للعلوم والرياضيات والتاريخ للشعبة الأدبية.

يوم الأحد 17 يوليو امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية والرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» وعلم النفس والاجتماع.

يوم الثلاثاء 19 يوليو امتحان مادة الرياضيات البحتة «جبر وهندسة فراغية».

يوم الخميس 21 يوليو امتحان مادة الأحياء لشعبة علوم والرياضيات التطبيقية والفلسفة والمنطق.

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جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022

الشعبة العلمية

• اليوم الأول ٤ يونيو مادة الفقه والتفسير.

• اليوم الثاني ٦ يونيو مادة الديناميكا.

• اليوم الثالث ٨ يونيو مادة القرآن الكريم.

• اليوم الرابع ١١ يونيو مادة اللغة الإنجليزية.

• اليوم الخامس ١٣ يونيو مادة الجبر والهندسة الفراغية.

• اليوم السادس ١٥ يونيو مادة الأدب والنصوص.

• اليوم السابع ١٨ يونيو مادة الأحياء.

• اليوم الثامن ٢٠ يونيو مادة التفاضل.

• اليوم التاسع ٢٢ يونيو مادة النحو.

• اليوم العاشر ٢٥ يونيو مادة الكيمياء.

• ٢٧ يونيو مادة الاستاتيكا.

• يوم ٢٩ يونيو مادة البلاغة.

• يوم ٢ يوليو مادة الفيزياء.

• يوم ٤ يوليو مادة التوحيد.

• يوم ٦ يوليو مادة الصرف.

• يوم ٧ يوليو مادة الحديث.



الشعبة الأدبية

• يوم ٥ يونيو مادة اللغة والحديث.

• يوم ٧ يونيو مادة القرآن الكريم.

• يوم ٩ يونيو مادة البلاغة.

• يوم ١٢ يونيو مادة الجغرافيا.

• يوم ١٤ يونيو مادة النحو.

• يوم ١٦ يونيو مادة التفسير.

• يوم ١٩ يونيو مادة التاريخ.

• يوم ٢١ يونيو مادة الفلسفة.

• يوم ٢٣ يونيو مادة الأدب والنصوص.

• يوم ٢٦ يونيو مادة اللغة الإنجليزية.

• يوم ٢٨ يونيو مادة الصرف.

• يوم ٢ يوليو مادة التوحيد والانشاء.

• يوم ٥ يونيو مادة اللغة الأجنبية الثانية.