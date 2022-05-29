بالاسم فقط.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022

يبحث الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم في الوقت الراهن عن رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي بالاسم فقط 2022، وذلك بعد أن بدأت الكثير من المراحل التعليمية الانتهاء من الامتحانات.

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي بالاسم فقط 2022

وينتظر الطلاب مواعيد إعلان النتائج، ومن بينهم الصف الأول الإعدادي بالاسم فقط 2022، ومن المعروف أن الامتحانات تمت بالطريقة المجمعة وهي الطريقة التي يتم من خلالها الامتحان في كافة المواد المختلفة بورقة واحدة ولمدة ساعتين فقط، فلا يوضع بها الكثير من الأسئلة ولكن يوضع فقط سؤالين.

وفرت وزارة التربية والتعليم رابط بوابة التعليم الأساسي محافظة القاهرة، للتسهيل على الطلاب للحصول على نتائجهم ويكون ذلك باتباع تلك الخطوات الآتية:

الخطوة الأولى: قم بالدخول على الرابط التالي: من هنــــــــــــــا.

الخطوة الثانية: كتابة الرقم القومي كامل وبشكل صحيح.

الخطوة الثالثة: اختر المرحلة الدراسية: «الإعدادية».

الخطوة الرابعة: اختيار العام الدراسي الحالي 2022.

الخطوة الخامسة: اختار الصف الدراسي «المرحلة الدراسية».

الخطوة السادسة: قم بالاختيار للفصل الدراسي الذي تم دخول الامتحان فيه.

الخطوة السابعة: قم بالضغط على خانة «عرض النتيجة».



نتيجة أولى إعدادي 2022 بالرقم القومي

كما يمكن الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي الفصل الدراسي الثاني، من خلال الدخول على بوابة التعليم الأساسي، ثم الضغط على أيقونة نتيجة مراحل النقل الأساسي، وبعدها اتباع الخطوات التالية:

- اضغط على أيقونة مراحل النقل الأساسي.

- يظهر مربع مدون به طريقة الحصول على النتيجة والتي تنص على: «ظهرت الآن نتيجة آخر العام الصف الرابع، الخامس، السادس الابتدائي، الأول الإعدادي، الثاني الإعدادي لعام 2022 اتصل الآن من أي تليفون أرض على 09000100، واعرف نتيجتك».

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وفيما يتعلق بنتيجة الصف الأول الإعدادي 2022 بالرقم القومي، يمكن معرفتها من خلال الاتصال من الأراضي على 09000100 أو الهاتف المحمول على رقم 5757.

وعند الاتصال بالرقم المحدد على الموقع الإلكتروني من أجل معرفة نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022 بالرقم القومي في محافظة القاهرة، يتم طلب مجموعة من البيانات، وهي:

- اسم الطالب.

- الرقم القومي.

- اسم المدرسة.

- رقم محمول ولي الأمر.