السبت 28 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الإهمال والرعونة بحوادث الطرق 4 يونيو

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا
ads

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 4 يونيو للنطق بالحكم، فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 244، و238 من قانون العقوبات، فيما تضمنته من عقوبة الإهمال والرعونة في حوادث الطرق والسيارات.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 165 لسنة 37، للمطالبة بعدم دستورية المادة 244، 238 من قانون العقوبات، وتنص المادة 238 على أنه "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين".

وتنص المادة 244 من قانون العقوبات على أنه "من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين".

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة مختلفة لـ«المستريحين»

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 الجيزة

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسى 2022 برقم الجلوس لاستخراج النتيجة

رابط نتيجة تانية إعدادي الترم الثاني 2022

موقع وزارة التربية والتعليم.. البوابة الإلكترونية لنتائج الطلاب بالترم الثانى 2022

لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة كفر الشيخ 2022

نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادى برقم الجلوس 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عفاف السيد

«زوجيه بأخرى حتى لا يقع فى فاحشة».. آخر محطات «التحريض على حواء»

د.أحمد الخميسى

مظفر النواب.. الكلمة التى يبقى فيها

ماجد حبته

الملكة الحمراء ع الأسفلت!

محمد المعموري

ماذا قدم الرئيس السيسي لـ مصر

د. منى حلمى

«فاتن» لم تخرج من الفن لتدخل الجنة

علي سعدة

الحوار المجتمعى.. خطوة عظيمة نحو الديمقراطية

د.كريمة الحفناوى

مصروالصين.. وبناء الحزام والطريق

محمد عبدالعزيز يكتب: بالصوت والصورة.. أسرار البيوت على الهواء

صور

مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري

مهرجان الطبول.. كرنفال فى فنون البهجة والسلام

محطة تل أبيب

المزيد

«الخارجية الفلسطينية»: حكومة الاحتلال تصدّر أزماتها لنا من خلال تصعيد جرائمها

أبرز التعليقات على مسيرة الأعلام الإسرائيلية فى القدس

وزير شؤون القدس يحذر إسرائيل من تداعيات مسيرة الأعلام