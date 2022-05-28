السبت 28 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لراغبي التقديم.. بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة 2022

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
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من الموضوعات الأكثر بحثًا خلال الفترة الحالية هي " بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة 2022 " فهو أصبح من أكثر المواقع زيارة في مصر ويحصد نسب مشاهدة عالية يوميا عبر محرك البحث العالمي جوجل.

وهناك إقبال  كبير من الأهالي الراغبين في الحصول عليه، من هنا يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية الاستعلام عبر موقع وزارة التضامن وعدد المستهدفين والأوراق المطلوبة للتقديم.

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة 2022 

تستطيع الأسر المتقدمة للحصول على معاش  "تكافل وكرامة" 2022 التي تصرفها وزارة التضامن الاجتماعي شهريا للمستحقين وفقًا للمبادرة الرئاسية التي تهدف إلى توفير مستوى معيشي جيد للمعدمين والأسر الأقل دخلًا بجميع المناطق النائية والقرى والنجوع بمختلف محافظات مصر الاستعلام الإلكتروني باتباع الخطوات التالية:-

أولًا: التسجيل من خلال موقع وزارة التضامن من هذا الرابـــــــــــــــــــط .

ثانيًا: اختيار أيقونة "تكافل وكرامة".

ثالثًا: كتابة  البيانات اللازمة عن المتقدم و مكتب الشؤون التابع له في المحافظة التي تقيم فيها الأسرة.

رابعًا: تسجيل بيانات سكن المتقدم (منطقة، محافظة،..) بدقة عالية.

أخيرًا الضغط على زر الإستعلام، وفورًا  ستظهر كافة المعلومات اللازمة عن المنحة الشهرية.

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رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2022

عدد المستهدفين من المنحة الشهرية "تكافل وكرامة"

وفي سياق متصل، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان لها أن عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة بلغ نحو 3.85 مليون أسرة بما يشمل قرابة 14 مليون شخص وجميعهم تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالبرنامج، حيث يتم الصرف عبر فيزا ميزا من ماكينات الصرف الآلي للبنوك على رأسها بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب الهيئة القومية للبريد المنتشرة بالمحافظات.

 

الأوراق المطلوبة للتقديم في "تكافل وكرامة"

وهناك عدد من الأسر لازال يحاول التقديم لمعاش تكافل وكرامة خاصة أنه يساهم في رفع معانتهم وتقليل الأعباء عنه لأنه يوفر دخل ثابت  للأسرة،  ويمكنهم التقديم من خلال بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة 2022 وتحميل الأوراق المطلوبة للتقديم على المنحة الشهرية والتي تتلخص فيما يلي:-

أولًا: بطاقة الرقم القومي سارية للأشخاص أكبر من 18 سنة.

ثانيًا: وثيقة زواج وشهادات ميلاد الأطفال للأسر.

ثالثًا: شهادة وفاة للأرامل والأيتام التي تضمنهم الأسرة .

ثالثًا: صورة من بطاقة التموين التي تؤكد استحقاق الأسرة للدعم.

رابعًا: قيد مدرسي لجميع الأطفال المقيدين في التعليم حتى سن 18.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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