الجمعة 27 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالخطوات.. الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة 2022

تكافل
تكافل
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"رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة 2022“ من أهم الموضوعات التي تشغل آلاف الأسر خلال هذه الفترة لا سيما أنه أصبح واحد من الدخول الثابتة يعتمد عليها شريحة كبيرة من المصريين، من هنا جاء البحث عن رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي مايو 2022 في صدارة الموضوعات على محركات البحث العالمية «جوجل» وتويتر.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة 2022

وفي إطار حرص « الدستور» على معرفة متابعيها بآخر مستجدات معاش تكافل وكرامة الذي تصرفه وزارة التضامن الاجتماعي، في السطور التالية نقدم رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة مايو 2022 وطرق التقديم والاستعلام.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2022

 

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة مايو 2022

  1. على المستعلم عن معاش تكافل وكرامة الدخول عبر الرابط (من هنــا)
  2. الضغط على كلمة برنامج تكافل وكرامة.
  3. على المستعلم إدخال البيانات الخاصة به بدقة وتركيز وهي (الاسم رباعي والرقم القومى والعنوان متضمن المحافظة ومديرية التضامن التابع لها).
  4. الخطوة التالية كتابة مكتب الشؤون الاجتماعية التابع له واختيار محافظة الإقامة، والتي من المفترض أن يصله معاش تكافل وكرامة عبره تيسيرًا عليه فيما بعد.
  5. الضغط على كلمة استعلام لتتمكن من معرفة المعلومات التي يتم الاستعلام عنها، والتأكد من وصول معاش تكافل وكرامة للمستعلم .

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 

لضمان وصول الدعم لمستحقيه وضعت وزارة التضامن الاجتماعي عدة شروط لبيان استحقاقية المواطن لمعاش تكافل وكرامة، وهي موضحة في السطور الآتية:

أولًا: على المتقدم ألا يكون عاملًا في القطاع العام أو الحكومة ولا حتى القطاع الخاص بأجر تأميني يتجاوز الـ٤٠٠ جنيه، ولا يتقاضى يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانية، وهو ينطبق على المستفيد سواء كان زوج أو زوجة، مسن أو عاجز، كمعاش مبارك والسادات والقوات المسلحة.

ثانيًا: الابناء شرط من شروط نيل معاش تكافل وكرامة، حيث يحق للمستفيد معاش تكافل وكرامة إذا كان لديه أبناء من سن السادسة لسن الـ18 بمراحل التعليم المختلفة.

ثالثًا: على المتقدم لمعاش تكافل وكرامة ا تقديم المستندات الداعمة واللازمة وهي مذكورة على موقع وزارة التضامن مثل: «صور بطاقات رقم قومي سارية، صور شهادات ميلاد، صور وثائق الزواج، أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي خاصة لو كان من ذوي الاحتياجات الخاصة فهم لهم الاولوية رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة».

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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