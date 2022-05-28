احتفالات وعروض فنية مع ختام الأسبوع الأول من قوافل وديان شمال سيناء

اختتمت فعاليات برنامج "قوافل الوديان" بمدن الشيخ زويد، بئر العبد والعريش بمحافظة شمال سيناء، بهدف نشر الثقافة، واكتشاف المواهب، ودعم المرأة السيناوية بالتجمعات البدوية، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وإشراف الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي.

واختتمت بقصر ثقافة العريش فاعليات القوافل حيث استكملت ورش اكتشاف المواهب، ثم أقيم معرض لرسوم الأطفال إشراف إيناس سمير، كما أقيم عرض فني للمواهب في مجال الاستعراض اشراف مدحت نجيب حيث قدم الأطفال استعراضات على أغنية “على البركة، فرحة مصر، شمندورة، توت توت”.

كما استكملت ورشة المرأة في مجال التفصيل تدريب شادية عبد العليم، وإشراف نسرين عادل، ثم تم عمل معرض نتاج الورشة، وتم استكمال ورشة النول لصناعة المفارش، إلى جانب معرض كتاب الوديان، والذي ضم مجموعة متنوعة من إصدارات الهيئة والنشر الإقليمي، وبنهاية حفل الختام تم توزيع عدد من الإصدارات ومجلات قطر الندى إهداءات لأطفال القوافل.

كما اختتم قصر ثقافة بئر العبد اليوم برنامج القوافل باستكمال ورش اكتشاف المواهب في الرسم ثم عمل معرض لانتاج ورش رسوم الأطفال، إلى جانب معرض كتاب الوديان والذي ضم مجموعة من إصدارات الهيئة و النشر الإقليمي اشراف عبد السميع نوفل، كما تم عرض فيلم ديبو و فيلم موسى ضمن فعاليات سينما الوديان، وتم تنفيذ معرض ختام ورش الحرف اليدوية التراثية للمرأة السيناوية في مجال الخرز تدريب إسراء عبد الحميد، بجانب ورشة تطريز الثوب السيناوي تدريب هبه نوفل، كما قدم الشاعر محمد السفير أمسية شعرية القى فيها قصيدة يا شيخ.

فيما اختتم قصر ثقافة الشيخ زويد اليوم قوافل الوديان باستكمال ورش المواهب، وعرض نتاج الورش إشراف أشرف خيرت ومعرض كتاب الوديان والذي ضم مجموعة من إصدارات الهيئة والنشر الإقليمي حيث تم توزيع عدد من الإصدارات ومجلات قطر الندى إهداءات لأطفال القوافل.