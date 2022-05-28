انتشال جثة شاب من مياه النيل بأطفيح

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من انتشال جثة شاب غرق في مياه النيل بقرية البرمبل بدائرة مركز شرطة أطفيح، جنوب المحافظة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغاً بغرق شاب بمياه النيل بقرية البرمبل بدائرة مركز شرطة أطفيح، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري، وبعمل التحريات تبين أنه أثناء محاولة شاب النزوح إلى مياه النيل هربا من حرارة الجو جرفته المياه لعدم إجادته السباحة، وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال الجثة، وجرى نقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.