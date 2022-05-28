السبت 28 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022

جريدة الدستور
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يبحث الطلاب وأولياء الأمور في الوقت الراهن عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022، وذلك بالتزامن مع انتظار الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022، ومن المقرر أن يعتمد محافظ القليوبية النتيجة عقب الانتهاء من رصد الدرجات بشكل كامل وتجهيز النتيجة النهائية للطلاب.

وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال ذلك التقرير رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022.

 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022


يستطيع الطالب أو ولي أمره الحصول علي النتائج من خلال اتباع بعض الخطوات

  • تسجيل الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية (من هنا)
  • اختيار "خدمات الإلكترونية".
  • الضغط على قسم نتائج الطلاب.
  • اختيار نتيجة الإعدادية 2022 ترم تاني.
  • إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.
  • الضغط على "عرض النتيجة".

موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني

نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2022 محافظة الجيزة برقم الجلوس gizaresult

توزيع درجات المواد في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية

المادةالدرجة النهائية
اللغة العربية40
اللغة الانجليزية30
الدراسات20
الرياضيات30
العلوم20
المجموع الكلى140

 

طريقة معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022

الطريقة الأولى: من خلال التوجه إلى المدرسة المسجل بها الطالب وحصوله على النتيجة بالاسم من كشوف النتائج.

الطريقة الثانية: من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بكل مديرية تعليمية في جميع محافظات وأنحاء الجمهورية.

كما يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية، فور ظهورها من خلال:

التليفون الأرضي: 09000100.
الهاتف المحمول: 5757.

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وكان محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان قد فحص لوحة امتحانات الصف الثالث إعدادي الفصل الثاني، والتي عقدتها 445 من مجالس الامتحانات وتقدم للامتحان حوالي 114 ألفاً و950 طالباً وطالبة، بحسب تخصيصات إدارة التعليم بمحافظة القليوبية.

ونفت الوزارة شائعات تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2022، مؤكدة أنه يتم التركيز على منع أي تسريب لأوراق الامتحان.

ويمكن الحصول على نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2022 باسم الفصل الدراسي الثاني بمحافظة القليوبية.

وقد انطلقت امتحانات العملي والمواد التي لا تضاف للمجموع للشهادة الإعدادية قبل جدول الامتحان بحوالي نحو أسبوعين، وكانت على النحو التالي:

  • اللغة الأجنبية الثانية لمدارس اللغات لمدة ساعة ونصف من  8 ونصف صباحاً
  • علمي التربية الرياضية للمدارس الرياضية 15 دقيقة لكل تلميذ
  • ثم أدى الطلاب امتحان اللغة الأجنبية الأولي المستوى الرفيع لمدارس اللغات الخاصة والرسمية
  • بينما جرى عقد امتحان مادة الأنشطة الاختيارية لمدة ساعة
نتيجة الشهادة الاعدادية الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 رابط نتيجة الشهاده الاعدادية مديرية التربية والتعليم بالقليوبية محافظة القليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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