يبحث الطلاب وأولياء الأمور في الوقت الراهن عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022، وذلك بالتزامن مع انتظار الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022، ومن المقرر أن يعتمد محافظ القليوبية النتيجة عقب الانتهاء من رصد الدرجات بشكل كامل وتجهيز النتيجة النهائية للطلاب.

وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال ذلك التقرير رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022



يستطيع الطالب أو ولي أمره الحصول علي النتائج من خلال اتباع بعض الخطوات

تسجيل الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية (من هنا)

اختيار "خدمات الإلكترونية".

الضغط على قسم نتائج الطلاب.

اختيار نتيجة الإعدادية 2022 ترم تاني.

إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.

الضغط على "عرض النتيجة".

توزيع درجات المواد في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية

المادة الدرجة النهائية اللغة العربية 40 اللغة الانجليزية 30 الدراسات 20 الرياضيات 30 العلوم 20 المجموع الكلى 140

طريقة معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022

الطريقة الأولى: من خلال التوجه إلى المدرسة المسجل بها الطالب وحصوله على النتيجة بالاسم من كشوف النتائج.

الطريقة الثانية: من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بكل مديرية تعليمية في جميع محافظات وأنحاء الجمهورية.

كما يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية، فور ظهورها من خلال:



التليفون الأرضي: 09000100.

الهاتف المحمول: 5757.

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وكان محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان قد فحص لوحة امتحانات الصف الثالث إعدادي الفصل الثاني، والتي عقدتها 445 من مجالس الامتحانات وتقدم للامتحان حوالي 114 ألفاً و950 طالباً وطالبة، بحسب تخصيصات إدارة التعليم بمحافظة القليوبية.

ونفت الوزارة شائعات تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2022، مؤكدة أنه يتم التركيز على منع أي تسريب لأوراق الامتحان.

ويمكن الحصول على نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2022 باسم الفصل الدراسي الثاني بمحافظة القليوبية.

وقد انطلقت امتحانات العملي والمواد التي لا تضاف للمجموع للشهادة الإعدادية قبل جدول الامتحان بحوالي نحو أسبوعين، وكانت على النحو التالي: