يبحث الكثير من الطلاب في المرحلة الثانوية وأولياء أمورهم عن موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني، حتى يستعدوا للانتقال إلى مرحلة الشهادة الثانوية وارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة على محرك البحث "جوجل" عن موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني.

وتستعرض "الدستور" لقرائها من الطلاب وأولياء الأمور عبر ذلك التقرير موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني.

موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2022

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بمجرد انتهاء عملية التصحيح التي تسير بشكل منتظم سيتم رصد الدرجات والإعلان فورًا عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني، موضحة أن المدارس تتولى تشكيل لجان تقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية الورقية، ثم تجمع درجات الامتحانات الالكترونية مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية لإعلانها

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني سيتم إعلانها بالدرجات، وستشمل كلا من الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني، وكل فصل نتيجته تمثل 50% من الدرجة النهائية للعام الدراسي كله.

وكانت نتيجة الصف الثاني الثانوي في الفصل الدراسي الأول، قد ظهرت في صورة تقديرات وليس درجات كما يلي:

من 85 : 100 ممتاز

من 65 لأقل من 85 جيد جدا

من من 50 لأقل من 65 جيد

أقل من 50 ضعيف

خطوات الحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني

الدخول على الرابط الرسمي الخاص بالنتيجة من هنا

يختار الطالب من بين الاختيارات المرحلة الثانوية.

اختر الصف الثاني الثانوي.

أدخل رقم الجلوس واسم الطالب.

اضغط علي إظهار النتيجة.

تظهر النتيجة في حالة وجودها علي الموقع.

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يذكر أن طلاب الصف الثاني الثانوي، قد انتهوا أمس الخميس 26 مايو، من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2022، وبدأ العديد من طلاب الصف الثانوي وأولياء الأمور في البحث عن موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني، بالاسم ورقم الجلوس.

وينتظر طلاب الصف الثاني الثانوي نتيجة الاختبارات للاستعداد للتوجه إلى العام الأخير من المرحلة الثانوية، وهو العام الأهم في هذه المرحلة نظراً لأنه يتوقف عليه تحديد مصير الطالب في دخول الجامعة التي يرغب بها، لذلك يسعي الطلاب في المذاكرة لاجتياز اختبارات هذا العام.