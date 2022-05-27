الجمعة 27 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خطوات الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2022 برقم الجلوس والرابط

امتحانات
امتحانات
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يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن خطوات الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2022 برقم الجلوس.

ويستعرض «الدستور» لقرائه خلال هذا التقرير خطوات الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2022 برقم الجلوس.

3 إعدادى| نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2022 بالاسم ورقم الجلوس

خطوات الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2022 برقم الجلوس الترم الثاني

 

  • الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط من هنا.
  • النقر على أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.
  • تحديد الصف الدراسي المقيد به الطالب والفصل الدراسي للعام.
  • كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام كاملة.
  • تدوين رقم جلوس الطالب.
  • الضغط على زر الاستعلام.
  • ظهور كافة درجات الطالب في الامتحانات.

ويتساءل الطلاب خلال تلك الفترة عن خطوات الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2022 برقم الجلوس.

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موعد ظهور نتائج طلاب أولى ثانوي عام 2022

يبحث مئات الآلاف من الطلاب عن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022، ووضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطة احترازية صارمة لتفادي انتشار عدوى كورونا بين الطلاب أثناء أداء الامتحانات.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط نتيجة الصف الاول الثانوي يبحث عنه كافة الطلاب في مصر وهذا من أجل الاستعلام عن نتيجة اولى ثانوي الترم الأول بكل سهولة من المنزل، حيث أن الوزارة تقوم بإتاحة رابط رسمي لكي يتعرف من خلاله الطالب على النتائج كل عام بشكل الكتروني، ولكي لا يكون في حاجة إلى الذهاب للمدرسة للتعرف عليها.

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تقديرات الدرجات لإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس

وكانت قد اُعلنت نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس في الفصل الدراسي الأول، في صورة تقديرات وليس درجات كما يلي:

  • من 85: 100 ممتاز.
  • من 65 لأقل من 85 جيد جدًا.
  • من 50 لأقل من 65 جيد.
  • أقل من 50 ضعيف.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المدارس احتفظت بدرجات الطلاب في الترم الأول قبل تحويلها لتقديرات، ليتم استخدام هذه الدرجات في إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس في الفصل الدراسي الثاني بالدرجات.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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