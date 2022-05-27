نتيجة الصف الخامس الابتدائى 2022 بوابة التعليم الأساسى

ظهرت نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2022 الترم الثاني عبر بوابة التعليم الأساسي، حيث يستطيع أولياء أمور طلاب 5 ابتدائي الحصول على النتيجة لعام 2022 برقم جلوس الترم الثاني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات بوابة التعليم الاساسي.

موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.. نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2022

وننشر لكم كيفية الحصول على نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2022 برقم الجلوس الترم الثاني، عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي بوابة التعليم الاساسي، وعلى طلاب الصف الخامس الابتدائي 2022 الراغبين في معرفة نتيجة خامسة ابتدائي 2022 برقم الجلوس الفصل الدراسي الثاني، التوجه إلى مدارسهم والاطلاع على كشوف النتائج التي تعرض الأسم بالكامل، رقم الجلوس ودرجات جميع المواد، بالنسبة لكل المحافظات.

نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ويتيح موقع وزارة التربية والتعليم الحصول على نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2022 الاستعلام عن النتيجة عبر بوابة التعليم الاساسي باتباع الآتي:

الدخول على رابط بوابة التعليم الأساسي من هنا eduserv.cairo.gov.eg.

اختيار نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي.

اختر المرحلة الدراسية.

ابتدائي أو إعدادي

قم بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم مدون في شهادة الميلاد الرسمية.

اختر الصف الدراسي.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

نتيجة الصف السادس الابتدائي

نتيجة الصف الاول الاعدادي

نتيجة الصف الثانى الإعدادى

نتيجة الصف الثالث الاعدادي

اختر العام الدراسي.

2021/2022

اختر الفصل الدراسي.

آخر العام

اضغط على أيقونة عرض النتيجة.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس

ولكي يتم الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2022 بالاسم ورقم الجلوس 2022 الترم الثاني، يمكنكم الحصول عليها أيضًا عن طريق الكشوف المدرسية وليس المواقع الإلكترونية.

توزيع درجات الصف الخامس الابتدائي 2022 الترم الثاني

وأما عن توزيع درجات نتيجة خامسة ابتدائي 2022 الترم الثاني فستكون بالألوان وليس بالدرجات، وتعلن في الكشوف المدرسية على مستوى الإدارات التعليمية وليس المحافظات، إلا في تلك التي خصصت مواقع إلكترونية لإعلانها.

دلالات الألوان على موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022

ويشير كل لون من الألوان الأربعة إلى دلالة معينة، ومستوى الطفل خلال العام الدراسي، وذلك على النحو التالي:-

اللون الأزرق: يشير إلى أن الطالب قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات ( ٨٥ إلى١٠٠).

اللون الأخضر: يوضح أن الطالب قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من ٦٥ لأقل من ٨٥).

اللون الأصفر: يوضح أن الطالب في حاجة إلى بعض الدعم (من ٥٠ لأقل من ٦٥).

اللون الأحمر: يوضح أن الطالب لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال يحتاج إلى الكثير من الدعم (من ١ لأقل من ٥٠).