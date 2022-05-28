ضبط 68 طن قمح محظور تداوله بالمنوفية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وفي إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب

فقد أسفرت الجهود ضبط (67٫9 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج منظومة الجهات المختصة بقصد تخزينها وحجبها عن التوريد للاتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.