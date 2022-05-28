السبت 28 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهم بسرقة خزينة محل قطع غيار سيارات 4 أيام على ذمة التحقيق

حبس متهم
حبس متهم
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أمرت نيابة الساحل، اليوم السبت، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة خزينة محل قطع غيار سيارات.

وتلقى قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من صاحب محل لقطع غيار السيارات، كائن بدائرة القسم يفيد باكتشافه كسر درج المكتب الخاص به وسرقة مبلغ مالي من داخله.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بالمحل المُشار إليه، مقيم بمحافظة المنوفية. 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبإرشاده ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وأضاف أنه أنفق باقي المبلغ على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليه اتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة الساحل سرقة قطع غيار سيارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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