السبت 28 مايو 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدا.. أولى جلسات مُحاكمة طبيب مخ وأعصاب لقتله نجل طليقته بسوهاج

حبس متهم
حبس متهم
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تنظر محكمة جنايات سوهاج، الدائرة العاشرة، غدًا الأحد؛ أولى جلسات القضية محاكمة "طبيب مخ وأعصاب بتهمة قتل نجل طليقته"، حيث تعدى المدعو (علي. م. ا - طبيب مخ وأعصاب - يبلغ من العُمر 36 عامًا)، على طليقته وطفليها وزميلها بالعمل بمعمل تحاليل طبية، بواسطة سكين، ولفظ أحد طفليها أنفاسه الأخيرة على يديه.

بدأت  أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بناحية زاوية ابو الفضل بمنطقة الشهيد، باعتداء طبيب مخ وأعصاب واخصائي نفسي، على طليقته طبيبة تحاليل طبية، بمقر عملها بأحد المعامل الطبية.

محكمة جنايات سوهاج أولى جلسات طبيب مخ وأعصاب تحاليل طبية اللواء محمد عبدالمنعم شرباش

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