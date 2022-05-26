الخميس 26 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سجن عاطل 6 سنوات لاتهامه بالاتجار فى مخدر «الآيس»

مخدر «الأيس
مخدر «الأيس
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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن 6 سنوات مشدد على عاطل، بالغ من العمر 50 عاما، يدعى «خالد. م .ح. أ»، ويدعى "صغيرة"؛ لاتجاره في المواد المخدرة وبحوزته بعض أكياس "الآيس" المخدر.

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح عبدالرحمن، وعضوية المستشارين محمود منصور عارف وأسامة أحمد السمان، وأمانة سر عصام ترك.

البداية عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بالقاهرة بقيام عاطل، مقيم بباب الشعرية، بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة باب الشعرية .

وبإجراء التحريات تبين اتهامه في 8 قضايا، آخرها القضية 880 لسنة 2015م بالدرب الأحمر، والاتجار في المواد المخدرة بمنطقة سكنية بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط المتهم، وعثر بحوزته على 31 لفافة هروين، وعدد اثنين كيس لمخدر الآيس، وتم ضبط مبلع مالي قدرة 340 جنيها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

محكمة جنايات شمال القاهرة السجن 6 سنوات المواد المخدرة الآيس المخدر القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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