سعر جرام الذهب عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الخميس 26-5-2022

شهدت أسعار الذهب، اليوم، ارتفاعًا جديدًا في سوق الصاغة بقيمة 5 جنيهات لسعر جرام الذهب عيار 21 ، العيار الأكثر تداولًا في السوق المصري، حيث ارتفع سعره من ١٠٤٥ جنيها مصريا للبيع في سوق الصاغة بدون مصنعية أمس، إلى ١٠٥٠ جنيها اليوم.

أسعار الذهب اليوم تحديث يومي

وارتفعت أسعار الذهب في مصر منذ مارس الماضي، مع قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بالتزامن مع رفع البنك الفيدرالي الأمريكي لها مع ارتفاع معدلات التضخم عالميًا تأثرًا بالحرب الروسية الأوكرانية.

وسجلت أسعار الذهب منذ هذه الفترة ارتفاعات قياسية لم تسجلها في تاريخها تجاوز معها سعر جرام الذهب عيار 21 ال١٠٠٠ جنيه واستمر في الذهاب والتراجع خلال الشهرين الأخيرين.

الدستور في التقرير التالي عرضت أسعار الذهب اليوم في مصر.

أسعار الذهب اليوم في مصر

• بلغ سعر عيار 24: بيع 1,200 جنيه مصري - شراء 1,211 جنيها مصريا.

• وسعر عيار 22: بيع 1,100 جنيه مصري - شراء 1,110 جنيهات مصرية.

• وسجل عيار 21: بيع 1,050 جنيها مصريا - شراء 1,060 جنيها مصريا.

• فيما وصل عيار 18: بيع 900 جنيه مصري شراء 909 جنيهات مصرية.

• وسجل عيار 14: بيع 700 جنيه مصري شراء 707 جنيهات مصرية.

• وعيار 12 : بيع 600 جنيه مصري شراء 606 جنيهات مصرية.

• وبلغ سعر الأونصة : بيع 37,320 جنيها مصريا شراء 37,675 جنيها مصريا.

• وسعر الجنيه الذهب: بيع 8,400 جنيه مصري شراء 8,480 جنيها مصريا.

• وسعر الكيلو الذهب : بيع 1,200,000 جنيه مصري شراء 1,211,429 جنيها مصريا.



سعر الذهب العالمي اليوم

شهد سعر الذهب العالمي اليوم تراجعا بعد أن سجلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تراجعا خلال تعاملات 0.72 بالمئة إلى 1852 دولارا للأوقية.

واستطاعت أسعار الذهب تقليص خسائرها بالتزامن مع تأكيدات مجلس الاحتياطي الاتحادي بأن البنك المركزي الأمريكي سيتمسك بزيادة أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعيه في يونيو ويوليو المقبلين.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 ٪؜ عند 1852.70 دولار للأوقية، بعدما هبط 1.3 ٪؜ إلى 1842.49 دولار في وقت سابق في الجلسة.