الأربعاء 25 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 10 سنوات لموظفين بأملاك الدولة فى قنا بتهمة الرشوة

ارشيفية
ارشيفية
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عاقبت محكمة جنايات قنا، موظفين بأملاك الدولة ومجلس قروي في مركز نقادة، غرب محافظة قنا، بالسجن 10 سنوات غيابيًا وتغريمهما 10 آلاف جنيه غيابيًا، بتهمة الرشوة، في القضية التي حملت رقم 5173 لعام 2020 جنايات نقادة، والمقيدة برقم 604 لعام 2020 كلي قنا.

كانت قد أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات، وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2020، عندما استغلا كل منهما وظيفته حيث يعمل المتهم الأول موظف بإدارة أملاك الدولة بمحافظة قنا وطلب 200 ألف جنيه، والثاني بمجلس قروي البحري قمولا، وطلب 100 ألف جنيه استلم منهم 50 ألف، على سبيل الرشوة من مواطن يُدعى “محمد.س”، لتسهيل وإنهاء إجراءات طلب تقنين وضع اليد للأرض الخاصة به.

محكمة جنايات قنا موظفين أملاك الدولة السجن 10 سنوات الرشوة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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