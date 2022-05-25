رابط موقع دعم تحديث بيانات بطاقة التموين برقم الهاتف.. وأخر موعد للتسجيل

تزداد عمليات البحث عن موقع وزارة التموين لتحديث البيانات 2022 في ظل ارتفاع أسعار السلع التي تشهدها الأسواق خلال الأسابيع الأخيرة ومحاولة آلاف الأسر لتحديث بطاقة التموين الخاصة بهم كي تصلح لصرف السلع المدعمة التي توفر عليهم كثيرًا .

تحديث بطاقات التموين 2022

وفي سياق متصل، أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة تسجيل رقم تليفون الهاتف المحمول على بطاقات التموين إلكترونيًا بشكل مجاني على رابط بوابة “دعم مصر” ووفرت أيضًا خدمة تحديث بطاقات التموين وخدمات أخرى من خلال موقع “دعم مصر”.

بوابة دعم مصر لتحديث بطاقات التموين 2022

وزاد البحث خلال الفترة القليلة الماضية، عن رابط موقع «دعم مصر» لتحديث بطاقات التموين 2022، من أجل تحديث بيانات بطاقات التموين 2022، وهي خطوة ضمن حزمة كبيرة من الإجراءات لميكنة كافة الأوراق الحكومية منعً لتكدس المواطنين داخل مكاتب مديريات التموين المنتشرة في المحافظات.

وأعلن الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التسجيل يستمر حتى 30 يونيو المقبل عبر بوابة «دعم مصر».

ويشترط تسجيل رقم الهاتف من خلال بوابة “دعم مصر” لتحديث بطاقات التموين من خلال الخطوات التالية:

خطوات تحديث البيانات عبر بوابة دعم مصر

1- يدخل صاحب البطاقة رقم الهاتف لبطاقة التموين بالدخول على الموقع الرسمي لبوابة “دعم مصر” من هنــــــــــــــــا.

2- اختيار الأيقونة الخاصة بتسجيل رقم المحمول وهي أعلى منتصف الصفحة الرئيسية لموقع دعم مصر.

3- إدخال البيانات الأساسية وأهمها رقم البطاقة التموينية.

4-يختار صاحب البطاقة «التالي»، لتظهر أمامه بيانات البطاقة التي تشمل اسم صاحب البطاقة وعدد الأفراد المسجلين بها.

5- إدخال رقم الهاتف الخاص بصاحب البطاقة في الخانة المخصصة لذلك، وعلى الفور يُرسل له رسالة نصية تفيد بتأكيد الرقم على الهاتف الخاص بصاحب البطاقة.

6- إدخال الكود المرسل إليه لتأكيد الرقم.

7- الضغط على تسجيل حتى يتم تسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بصاحب البطاقة.

وهناك عددً من الخدمات يقدمها موقع "دعم مصر" موقع وزارة التموين لتحديث البيانات بالرقم القومي، وجميعها تتم عبر الهاتف المحمول دون التواجد في المكاتب التموينية

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الخدمات الإلكترونية التي يقدمها موقع دعم مصر:

1- إصدار بدل تالف لبطاقة التموين.

2- استعلام عن صرف البطاقة.

3- تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري.

ونوهت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بياناتها المتتالية أن من يواجهة مشكلة في التعامل مع بوابة دعم مصر عليه التواصل هاتفيًا برقم الخط الساخن لوزارة التموين وهو: 19959