الأربعاء 25 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة طفل صدمته سيارة ملاكى أمام منزل أسرته بسوهاج

إسعاف
إسعاف
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أصيب طفل بإصابات بالغة، بعدما صدمته سيارة ملاكي، أثناء لهوه أمام منزله بمركز طهطا، تم نقله إلى المستشفى العام  في حالة خطرة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقى اللواء مح شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغا من المستشفى بوصول الطفل "محمد .ى. م .ع"، عمره عامان، مصابا بكسر بقاع الجمجمة واشتباه نزيف داخلى بالمخ وتم نقله إلى مستشفى سوهاج  الجامعى.

وقال والده "ياسر .ا .ع"، ٣٠ سنة، عامل، إن سيارة ملاكي قيادة "أسامة .ع .م .ح"، ٢٤ سنة، صاحب شركة استيراد وتصدير ومقيم محافظة الغربية، السبب في إصابة نجله عقب اصطدامه بسيارته أثناء لهوه أمام منزله بمركز طهطا، وبضبط السائق اعترف أنه فوجئ بالطفل أمامه ولم يتمكن من مفاداته.

طهطا الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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