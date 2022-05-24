السجن 3 سنوات للمتهم بتزوير مستندات رسمية فى باب الشعرية

أصدرت محكمة شمال القاهرة، اليوم الثلاثاء، حكما يقضي بالسجن 3 سنوات لعامل في اتهامه بتزوير المستندات الرسمية، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة في منطقة باب الشعرية.

كان قسم شرطة باب الشعرية تلقى بلاغا من مواطن يفيد بتعرضه لواقعة نصب من قبل أحد الأشخاص أوهمه بقدرته، على استخراج وإنهاء شهادة المخالفات الخاصة بسيارته الخاصة، ثم فوجئ أثناء بيعه السيارة أن شهادة إنهاء المخالفات مزورة.

وبإجراء التحريات اللازمة تم التوصل إلى الشخص المتهم وتم ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على محررات مزورة وأختام مقلدة.

وبمواجهته اعترف باصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية، والشهادات المنسوب صدورها للجهات المختلفة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 3 سنوات.