الثلاثاء 24 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

ما علاقة «كوفيد 19» بأمراض القلب والرئتين؟.. دراسة تجيب

كوفيد 19
كوفيد 19
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توصلت دراسة إلى أن مرض كوفيد يمكن أن يتسبب في أضرار مستمرة للقلب والرئتين والكليتين، ووجد باحثون أن واحدًا من كل 8 مرضى في مستشفى كوفيد يعاني من التهاب في القلب بعد شهرين.

وتتبع الباحثون نتائج 159 شخصًا تم نقلهم إلى المستشفى مع كوفيد بين مايو 2020 ومارس 2021، حيث كشفوا أن الأضرار التي لحقت بأعضاء الجسم بما في ذلك الرئتين والكلى أمر شائع لدى الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى مع كوفيد، حيث تبين أن واحدًا من كل ثمانية مصاب بالتهاب في القلب.

ووفقًا لموقع “الجارديان” مع تطور الوباء، أصبح من الواضح أن بعض الأشخاص المصابين بـ Covid تُركوا مع أعراض مستمرة وهى الحالة التي أطلق عليها اسم Long Covid.

وكشفت الدراسات السابقة أن أقل من ثلث المرضى الذين يعانون من أعراض Covid المستمرة بعد دخولهم المستشفى بسبب المرض يشعرون أنهم تعافوا تمامًا بعد عام ، بينما حذر بعض الخبراء من أن كوفيد يستمر لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى جيل مصاب بالإعاقة.

يقول الباحثون الآن الذين يتتبعون تقدم المرضى الذين عولجوا في المستشفى لـCovid إنهم وجدوا أدلة على أن المرض يمكن أن يؤثر سلبًا على مجموعة من الأعضاء.

في مجلة Nature Medicine، وصف الباحثون كيف تتبعوا نتائج 159 شخصًا تم نقلهم إلى المستشفى مع Covid بين مايو 2020 ومارس 2021.

وأجرى الفريق مجموعة من الفحوصات واختبارات الدم في 28-60 يومًا بعد خروج مرضى كوفيد مع إعطاء المرضى أيضًا استبيانات لإكمالها، تمت مقارنة النتائج مع تلك الموجودة في مجموعة ضابطة من 29 شخصًا لديهم نفس العمر والجنس والعرق وعوامل الخطر القلبية الوعائية الذين لم يكونوا مصابين بـCovid.

ووجد الفريق أن نحو 13 ٪ أو واحد من كل ثمانية ممن تم نقلهم إلى المستشفى بسبب Covid، اعتبرهم الخبراء من المحتمل جدًا أن يكونوا مصابين بالتهاب عضلة القلب أو التهاب القلب، مقارنةً بمشارك واحد فقط.

وقال د. أندرو مورو، من جامعة جلاسكو إن هذا أدى إلى "انخفاض جودة الحياة المرتبطة بالصحة وزيادة إدراك المرض، ومستويات أعلى من القلق والاكتئاب و مستويات أقل من النشاط البدني".

كان احتمال الإصابة بالتهاب عضلة القلب أعلى بين العاملين في مجال الرعاية الصحية والمصابين بإصابات الكلى الحادة، وكذلك أولئك الذين يعانون من أمراض أكثر خطورة تتطلب التنفس الصناعي.

وقال مورو: "تعزز هذه النتائج أهمية كل من برنامج اللقاح والعلاجات الجديدة التي قللت بشكل كبير من عدد الحالات الشديدة لـ Covid-19".

وكشفت النتائج أيضًا أن أولئك الذين تم نقلهم إلى المستشفى مع Covid كانوا أكثر عرضة للحاجة إلى رعاية ثانوية للمرضى الخارجيين أو إحالتهم لأعراض تتوافق مع Covid الطويل مع الوفاة وإعادة الاستشفاء أيضًا أعلى بكثير في هذه المجموعة.

وقالت الدكتورة بيتي رامان، أخصائية أمراض القلب وخبيرة كوفيد الطويلة في جامعة أكسفورد التي لم تشارك في العمل إن الدراسة قدمت رؤى مهمة حول انتشار التهاب عضلة القلب المحكوم به إكلينيكيًا وارتباطه بالأعراض المطولة لدى الأشخاص الذين تم علاجهم بالمستشفى في وقت مبكر من المرض. جائحة.

مع ذلك، لاحظ رامان أن وجود التهاب القلب المستمر لم يتم تقييمه خلال المتابعة اللاحقة ، وقد تلقى عدد قليل من المشاركين ضربة Covid، ومن غير المرجح أن تكون متغيرات Covid المعنية هي سلالات Omicronالسائدة اليوم: "تقديرات اليوم الحالي لالتهاب عضلة القلب بعد المزيد من المتغيرات الجديدة لـ Sars-CoV-2 في حقبة ما بعد اللقاح قد تختلف عن هذه الدراسة، نظرًا لانخفاض مخاطر الاستشفاء والمرض الشديد الذي يُعزى إلى الاختلافات في المتغيرات وتأثيرات اللقاح".

مرض كوفيد للقلب والرئتين والكليتين يعاني من التهاب في القلب المستشفى مع كوفيد الرئتين والكلى لث المرضى الذين يعانون من أعراض Covid

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