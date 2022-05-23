الإثنين 23 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

متاح للجنسين.. رابط تقديم معهد معاوني الأمن 2022 عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية

معهد معاوني الأمن
معهد معاوني الأمن
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فتحت وزارة الداخلية المصرية باب تقديم معهد معاوني الأمن 2022 للجنسين، والذي يقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية كحد أدنى للمؤهل الدراسي وما يعادلهما من مؤهل، وأتاح  موقع وزارة الداخلية رابط تقديم معهد معاوني الأمن 2022  منذ أيام قليلة.

 تقديم معهد معاوني الأمن 2022

وتأتي الدراسة في معهد معاوني الأمن 2022 على مدة عام ونصف، تبدأ بمرحلة تدريبية أساسية تأهيلية من الحياة المدنية للحياة الشرطية يتم فيها رفع الكفاءة البدنية ولتأهيل الطالب على الانضباط العسكري، واستخدام الأسلحة.

وتستمر المرحلة التدريبية لمدة 6 أشهر، وتليها  مرحلة أخرى تستمر ل 6 أشهر أخرى يتم خلالها دراسة المواد القانونية والإجراءات الجنائية، بجانب التعريف بأفرع وقطاعات وزارة الداخلية وأهم القواعد القانونية التي يجب أن يلتزم بها.

وتأتي المرحلة الثالثة والأخيرة لتكمل العام ونصف مدة الدراسة ويتم فيها  التدريب في تخصص واحد الذي يشتغل به معاون الأمن بعد التخرج مثل المرور أو  الجمارك،  الحماية المدنية ، أو الأمن مركزي، وغيرها من قطاعات الوزارة.

تعرف على موعد التقديم في معهد معاوني الأمن 2022

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التفاصيل الكاملة.. شروط وموعد التقدم لاختبارات معاهد معاونى الشرطة للذكور والإناث

الموقع الرسمي لوزارة الداخلية 

من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، يمكن للراغبين في تقديم معهد معاوني الأمن 2022  تسجيل الدخول حيث أتاحت وزارة الداخلية للراغبين من الذكور والإناث في الالتحاق بـ « معهد معاوني الأمن ».

وقالت وزارة الداخلية  في بيان لها إنها ستعتمد في التقديم على نظام جديد وهو  نظام  ملء البيانات والتقديم إلكترونيا لمعهد معاونى الأمن 2022 أولا قبل سحب المتقدم لكراسة القبول، على أن يكون المتقدم بياناته و يرفق الملف بالأوراق ويسلمه له، وتقوم بعد ذلك بتسجيل البيانات على قاعدة بياناتها.

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رابط تقديم معهد معاوني الأمن 2022 والخطوات

لينك تقديم معهد معاوني الأمن 2022 عبر موقع وزارة الداخلية

رابط تقديم معهد معاوني الأمن 2022

من خلال رابط تقديم معهد معاوني الأمن 2022 المتاح عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية ، يمكن للراغبين في تقديم معهد معاوني الأمن 2022 تسجيل البيانات الإلكترونية عبر هذا الرابط من هنا

اختار أيقونة خدمات معهد معاوني الأمن والتي اتيحت على الموقع من يومين، ثم الضغط على كلمة استمرار التسجيل، واختار وسيلة للدفع الإلكتروني للتسجيل، ثم قم بتسجيل كل البيانات الشخصية المطلوب ويجب التركيز والدقة قبل الحفظ والاستمرار.

وبعد إتمام هذه الخطوات الكترونيًا قك بالتوجه لمعهد معاوني الأمن التابع  لمحافظتك واسحب كراسة التقديم.

وبعد إتمام هذه المرحلة  يتم أداء الاختبارات المقررة من وزارة الداخلية لراغبي تقديم معهد معاوني الأمن ، وأولها اختبار السمات الشخصية في يوم تسليم كراسة التقديم بعد إرفاقها بالأوراق والمستندات المطلوبة.

رابط تقديم معهد معاوني الامن 2022 موقع وزارة الداخلية معهد معاوني الأمن 2022 الموقع الرسمى لوزارة الداخلية رابط تقديم معهد معاوني الامن تقديم معهد معاوني الامن 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

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