تعرف على موعد التقديم في معهد معاوني الأمن 2022

يرغب الكثير من الطلاب والطالبات في الالتحاق بمعهد معاوني الأمن، حيث يبحث الكثير منهم ومن أولياء الأمور عن موعد التقديم في معهد معاوني الأمن 2022، وارتفعت معدلات البحث خلال الفترة الأخيرة عن موعد التقديم في معهد معاوني الأمن 2022، من خلال محرك البحث العالمي "جوجل"، بعد إعلان وزارة الداخلية، بدء قبول دفعة جديدة للراغبين فى التقدم لاجتياز اختبارات قبول دفعة جديدة بمعهد معاوني الأمن من الشباب والفتيات، بعد أن يجتازوا الاختبارات المقررة، ممن ينطبق عليهم الشروط العامة.

وتستعرض "الدستور" لقراءها من خلال ذلك التقرير موعد التقديم في معهد معاوني الأمن 2022.

موعد التقديم في معهد معاوني الأمن 2022

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أنه جارِ فتح باب التقديم الإلكترونى للتقديم في معهد معاوني الأمن 2022 على الموقع يوم السبت الموافق 21 مايو 2022.

خطوات التقديم في معهد معاوني الأمن 2022

الدخول على موقع وزارة الداخلية (من هنا)

اختيار أيقونة خدمات معهد معاوني الأمن والتي تظهر على الواجهة الرئيسية للموقع من أول أيام التقديم.

فتح الأيقونة والضغط على كلمة استمرار التسجيل.

اختيار وسيلة للدفع الإلكتروني للتسجيل، حيث يلتزم الطالب بدفع الرسوم بإحدى الطرق المتاحة.

تسجيل كل البيانات الشخصية المطلوبة.

التوجه لمعهد معاوني الأمن التابعة محافظتك له سحب كراسة التقديم.

ويأتي بعد ذلك دور أداء الاختبارات المقررة من وزارة الداخلية والتي تبدأ باختبار السمات الشخصية في يوم تسليم كراسة التقديم بعد إرفاقها بالأوراق والمستندات المطلوبة.

وتبلغ مدة الدراسة سنة ونصف فعلية.

شروط التقديم في معهد معاوني الأمن 2022 مصر

وأعلن قطاع التدريب بوزارة الداخلية المصرية عن قبول الدفعة السابعة من معاوني الأمن (ذكور- إناث) وذكرت عبر موقعها الإلكتروني الشروط العامة للقبول (ذكور- إناث):

أن يكون مصرى الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس .

ألا يقل السن عن 19 سنة، ولا يزيد عن 25 سنة فى تاريخ فتح باب التقدم للإلتحاق بمعاهد معاونى الأمن .

يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها .

محمود السيرة حسن السمعة .

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والإعتبار "ما لم يكن قد رد إليه إعتباره" .

لا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بقرار أو بحكم تأديبى نهائى ما لم تمض على صدوره أربعة سنوات على الأقل .

أن يستوفى شروط اللياقة الصحية والتى يحددها المجلس الطبى المتخصص بهيئة الشرطة.

يجتاز اختبار السمات واللياقة البدنية، والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية .

ألا يقل الطول عن 170 سم وألا يقل عرض الصدر عن 85 سم بالنسبة "للذكور".

لا يقل الطول عن 160 سم بالنسبة للإناث .

ألا يكون مجندًا بالقوات المسلحة أو ملحقاً للخدمة بالشرطة أو بأى جهات الدولة الأخرى .

ألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج.

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مزايا الالتحاق بمعهد معاوني الأمن 2022