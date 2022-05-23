الإثنين 23 مايو 2022
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وائل لطفى

حوادث

أول إجراء مع حسام حبيب بعد القبض عليه فى واقعة «فيلا شيرين عبدالوهاب»

حسام حبيب
حسام حبيب
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تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيق مع المطرب حسام حبيب، على خلفية البلاغ الذي تقدمت به الفنانة شيرين عبدالوهاب، تتهمه فيه بالتعدي عليها وابنتيها بـ"السب والشتم".

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المطرب حسام حبيب، طليق المطربة شيرين عبدالوهاب، على خلفية البلاغ الذي تقدمت به الفنانة ضده بالتعدى عليها وابنتيها بالسب والشتم.

حررت الفنانة شيرين عبدالوهاب محضرًا ضد زوجها السابق حسام حبيب، بعدم التعرض لها وابنتيها، بعد توجهه إليهن في فيلتها بمنطقة الشيخ زايد، وأبلغت الشرطة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من شيرين عبدالوهاب بتواجد زوجها السابق حسام حبيب في الفيلا محل سكنها بالشيخ زايد.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وطلبت المطربة أخذ تعهد على طليقها بعدم التعرض لها وابنتيها.

وبسؤال الفنان حسام حبيب عن أقوال طليقته، برر تواجده بالفيلا بوجود اتفاق بينهما لإنهاء مشروع فني، وأنه لم يكن يعتزم التعرض لهن بأي أذى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

شيرين عبدالوهاب حسام حبيب

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