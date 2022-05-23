تأجيل محاكمة المتهم بهتك عرض طفلة في المعصرة لـ20 يونيو

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، قرارا يقضي بتأجيل محاكمة متهم بهتك عرض طفلة فى منطقة المعصرة، إلى جلسة 20 يونيو لحين ورود تقرير مستشفى الأمراض العقلية الخاص بالمتهم.

صدر قرار الإيداع في مستشفى الصحة النفسية، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبرى الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «طارق.ر»، 40 سنة، عاطل بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بهتك عرض الطفلة «ح» بالقوة بأن استدرجها داخل مسكنه واعتدى عليها إلا أن استغاثتها ومناجاتها حالت دون ذلك حال كونها لم تتجاوز الـ18 سنة ميلادية.

وأكدت شهادة «ر.ع»، 62 سنة، بالمعاش أنه إيماء للاستغاثة ومناجاة المجنى عليها هرع رفقة حفيده الطالب للدلوف للشقة محل حدوث الواقعة فوجد المتهم عاريًا متجردًا من ملابسه أمام المجنى عليها فاصطحبهم لديوان الشرطة واتهم المتهم بالتعدى على الطفلة.