حقيقة تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الاعدادي 2022 محافظة القاهرة

يؤدي طلاب الصف الثالث الاعدادي 2022 محافظة القاهرة امتحان الدراسات الاجتماعية اليوم الأحد، وتحدثت بعض الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي ومنها تيليجرام وفيس بوك عن تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية، وعرضوا صورًا لأسئلة امتحان الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي 2022.

حقيقة تسريب امتحان الصف الثالث الاعدادي 2022

نشرت بعض الصفحات على التليجرام أسئلة امتحان ادعت أنها للصف الثالث الاعدادي 2022، والذي يؤديه الطلاب اليوم بمدارس محافظة القاهرة، وبعدها بدقائق نشرت إجابات الأسئلة، ومازالت وزارة التربية والتعليم تبحث عن حقيقة تسريب امتحان الصف الثالث الاعدادي 2022 الدراسات الاجتماعية، وتوعدت لهذه الصفحات في حالة ثبوت حقيقة تسريب الامتحان.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2022 محافظة القاهرة

يؤدى طلاب الصف الثالث الاعدادي 2022 محافظة القاهرة اليوم الأحد 22 مايو 2022 ، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين من الساعة 9 وحتى الساعة 11، ثم امتحان والتربية الدينية لمدة ساعة ونصف من الساعة 11:30 وحتى الساعة 1، وغدًا الإثنين 23 مايو امتحان مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتين، من الساعة 9 وحتى الساعة 11، مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة، من الساعة 11 وحتى الساعة 12، ثم الثلاثاء، امتحان مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتين، من الساعة 9 وحتى الساعة 11.

ويؤدي الطلاب يوم الأربعاء 25 مايو ، امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين، من الساعة 9، ومادة التربية الفنية من الساعة 11:30 للساعة 1:30، ثم الخميس 26 مايو 2022 ، امتحان مادة العلوم من الساعة 9 للساعة 11.

وتجرى الامتحانات في أنحاء الجمهورية وسط إجراءات احترازية مشددة لعدم انتشار عدوى فيروس كورونا بين الطلاب والتي رغم تراجع أعداد الإصابات بها إلا أن وزارة الصحة مازالت تتخذ الإجراءات الاحترازية التي تسيطر على انتشارها.