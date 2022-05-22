الأحد 22 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حقيقة تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الاعدادي 2022 محافظة القاهرة

امتحانات
امتحانات
ads

يؤدي طلاب الصف الثالث الاعدادي 2022 محافظة القاهرة امتحان الدراسات الاجتماعية اليوم الأحد،  وتحدثت بعض الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي ومنها تيليجرام وفيس بوك عن تسريب  امتحان الدراسات الاجتماعية، وعرضوا صورًا لأسئلة امتحان الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي 2022.

حقيقة تسريب امتحان الصف الثالث الاعدادي 2022 

 نشرت بعض الصفحات على التليجرام  أسئلة امتحان ادعت أنها للصف الثالث الاعدادي 2022، والذي يؤديه الطلاب  اليوم بمدارس محافظة القاهرة، وبعدها بدقائق نشرت إجابات الأسئلة، ومازالت وزارة التربية والتعليم تبحث عن حقيقة تسريب امتحان الصف الثالث الاعدادي 2022 الدراسات الاجتماعية، وتوعدت لهذه الصفحات في حالة ثبوت حقيقة تسريب الامتحان.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2022 محافظة القاهرة

يؤدى طلاب الصف الثالث الاعدادي 2022 محافظة القاهرة اليوم الأحد 22 مايو 2022 ، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين من الساعة 9 وحتى الساعة 11، ثم امتحان والتربية الدينية لمدة ساعة ونصف من الساعة 11:30 وحتى الساعة 1، وغدًا  الإثنين 23 مايو امتحان مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتين، من الساعة 9 وحتى الساعة 11، مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة، من الساعة 11 وحتى الساعة 12، ثم الثلاثاء، امتحان مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتين، من الساعة 9 وحتى الساعة 11.

txt

رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادى 2022 بالاسم ورقم الجلوس

txt

أولى اعدادي| نتيجة الصف الأول الاعدادي برقم الجلوس والاسم 2022

ويؤدي الطلاب يوم الأربعاء 25 مايو ، امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين، من الساعة 9،  ومادة التربية الفنية من الساعة 11:30 للساعة 1:30، ثم الخميس 26 مايو 2022 ، امتحان مادة العلوم من الساعة 9 للساعة 11.

وتجرى الامتحانات في أنحاء الجمهورية وسط إجراءات احترازية مشددة لعدم انتشار عدوى فيروس كورونا بين الطلاب والتي رغم تراجع أعداد الإصابات بها إلا أن وزارة الصحة مازالت تتخذ الإجراءات الاحترازية التي تسيطر على انتشارها.

الصف الثالث الاعدادي امتحان الدراسات الاجتماعية تسريب امتحان الصف الثالث الاعدادي 2022 جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة امتحانات الصف الثالث الاعدادي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مستقبل مصر فى «مستقبل مصر»

الأكثر قراءة

خطوات تحديث بطاقة التموين 2022 عبر بوابة مصر الرقمية

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس

موقع الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

رابط تقديم معهد معاوني الأمن 2022 والخطوات

أولى اعدادي| نتيجة الصف الأول الاعدادي برقم الجلوس والاسم 2022

نتيجة الصف الرابع الابتدائى 2022 الترم الثانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الإخوان والحوار الوطنى

مؤمن المحمدي

مين السفن ومين الرياح؟

لواء. محسن الفحام

نريده حوارًا موضوعيًا

لواء.حمدى البطران

التحريض على الإرهاب

حسين دعسة

حرب الجوع فى الساحل الإفريقى.. نتائج حروب وأزمات الأمم

د.أحمد الخميسى

إلى متى تستمر الحرب الروسية؟.. وبِمَ تنتهى؟

ماجد حبته

مستقبل مصر الزراعى

محمد المعموري

سياسة الاعتدال فى الوطن العربى

صور

مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

جنازة سمير صبرى

وزير الشباب والرياضة يحضر مؤتمر إعلان انطلاق بطولة الجونة للاسكواش فى نسختها العاشرة

محطة تل أبيب

المزيد

محكمة إسرائيلية تقضى بسجن «هاربى جلبوع» لمدة 5 سنوات

«الصحفيين العمانية»: تكريم خاص للشهيدة شيرين أبوعاقلة باجتماع الاتحاد الدولى للصحفيين

الاحتلال الإسرائيلى يرفض إجراء أمريكا تحقيقًا فى مقتل الصحفية أبوعاقلة