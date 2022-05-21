السبت 21 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طالب جامعى غرقا بشاطئ النخيل فى العجمى

غرق
غرق
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لقى طالب بالجامعة، ٢١ سنة، مصرعه غرقا داخل مياه البحر بشاطئ النخيل بالعجمي، جرفته الأمواج داخل البحر، تمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ البحري من انتشال جثته.

وكان اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الإسكندرية، تلقى بلاغا من نائبه اللواء محمد هندي حكمدار الإسكندرية، تبين من تحريات اللواء محمد عبد الوهاب مدير المباحث الجنائية بالإسكندرية، أثناء قيام أحمد حامد محمود ٢١سنة، طالب بالجامعة من مطوبس كفر الشيخ، وكان بصحبة أسرته للاصطياف بالإسكندرية، وبسبب ارتفاع الأمواج جرفته لداخل البحر.

تم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وأمرت النيابة بدفن الجثة بعد تشريحها وتحريات المباحث الجنائية بالإسكندرية.

غرق الحماية المدنية الإنقاذ البحري أمن الأسكندرية

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